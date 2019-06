ExCeo de Disney pronostica que grandes ligas deportivas dejarán la transmisión por TV para ir a plataformas streaming 

El otrora jefe de Walt Disney Co. Michael Eisner tiene una predicción: Las principales propiedades deportivas como la NFL y la NBA, con el tiempo, dejarán la televisión abierta.

Eso significa decirle adiós a CBS, NBC, Fox y a la propia ABC de Disney. Y saludar a Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google.



Las compañías tecnológicas vendrán "como Jim Brown para los Cleveland Browns en 1960, van a romper marcas", dijo Eisner, quien dirigió a Disney durante más de dos décadas antes de partir en 2005, en el podcast Bloomberg Business of Sports.

Algunas compañías tecnológicas ya están experimentando con deportes en vivo. Amazon.com Inc., por ejemplo, paga alrededor de US$65 millones al año por "Thursday Night Football". Facebook Inc. muestra los juegos de la Major League Baseball, al igual que YouTube de Google, que transmite los partidos de la NBA en África y también cuenta con varios equipos de la Major League Soccer.



Pero hasta ahora, el dinero involucrado apenas se compara con lo que las redes tradicionales están pagando por sus paquetes de derechos de deportes en vivo. CBS, Fox y NBC, por ejemplo, desembolsan US$3,100 millones anuales por los derechos de la NFL que expiran después de la temporada 2022.

Las ligas deportivas buscan cada vez más compañías de tecnología que puedan ofrecer una transmisión interactiva, con comentarios en las redes sociales y estadísticas, para atraer a los niños aficionados a los videojuegos y Snapchat.



’Momentos difíciles’

"Los deportes iluminan tu plataforma", dijo Eisner, dueño del Portsmouth, un equipo de fútbol inglés de tercera división que a menudo ve jugar en línea. “Con los recursos financieros de Apple, la agresividad de Amazon, la creatividad de Netflix, la existencia de ESPN y ESPN+, veremos momentos muy difíciles para las emisoras de EE.UU. No me sorprendería que todos los deportes de ese nivel dejen la televisión abierta".



Eisner no brindó una fecha para tal migración, pero predijo que no ocurriría de una sola vez. Tampoco le presta mucha atención a los ejecutivos que niegan su interés en exhibir deportes en vivo. Como uno de los primeros inversionistas y defensor de Netflix Inc., Eisner recordó a los ejecutivos de la compañía, Reed Hastings y Ted Sarandos, que le dijeron que nunca presentarían programación original.

“Luego presentaron programación original. Luego me dijeron que nunca harían animación y sí hicieron animación. Después dijeron que nunca presentarían deportes y ahora algunos de ellos están exhibiendo deportes", dijo el ejecutivo de 77 años.



Eisner dijo que su experiencia con el Portsmouth FC, cuyos partidos se distribuyen digitalmente en todo el mundo, es un microcosmos de lo que sucederá con las ligas y los equipos, todos buscan formas de llegar a una audiencia mundial.



Los deportes internacionales traerán "una nueva era de valor para los deportes", dijo Eisner. "Hoy es más importante que nunca".