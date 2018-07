Un excelente año para inversiones eólicas, no tanto para solares

La buena noticia para la energía limpia es que las inversiones globales en energía eólica aumentaron durante la primera mitad del 2018. ¿Las malas noticias? Las solares están disminuyendo.

El financiamiento para parques eólicos ascendió a US$ 57,200 millones desde enero a junio, un 33% más que en el mismo período del 2017, señaló el lunes Bloomberg NEF en un informe. Las inversiones solares disminuyeron un 19% a US$ 71,600 millones.

Las tendencias divergentes demuestran que las inversiones en energía limpia continúan siendo estables, pese a que China redujo el desarrollo de las granjas solares. En general, las inversiones en energía limpia han estado prácticamente sin variación en lo que va del 2018, en US$ 138,200 millones. Las tendencias tienden a continuar para el resto del año, dijo el editor jefe de BNEF, Angus McCrone.

La "solar verá una continuación de la misma tendencia con el enfriamiento del mercado solar en China", dijo McCrone en una entrevista.

El aumento del gasto en energía eólica se produce a medida que las empresas desarrollan grandes proyectos desde EE.UU. hasta Taiwán. Los mayores proyectos incluyen US$ 1,500 millones para un parque eólico en el Mar del Norte, US$ 1,000 millones para un proyecto en las llanuras del norte de Texas y US$ 627 millones para un proyecto en la costa de Taiwán.

Las inversiones en EE.UU. aumentaron a US$ 17,500 millones, más del doble desde la primera mitad del 2017. Eso se debe a que los desarrolladores están intentando calificar para créditos fiscales federales que están programados a finalizar después del 2019.

Las inversiones eólicas también crecieron en China, llegando a US$ 17,600 millones en la primera mitad del año. Las solares tuvieron una historia diferente, ya que las inversiones cayeron 29% a US$ 35,100 millones.

Eso se debe en parte a que Beijing anunció el 1 de junio que estaba desacelerando el ritmo de los desarrollos solares. BNEF espera que el alcance completo de esa reducción no esté claro hasta la segunda mitad del año.

China no es la única razón por la que las inversiones solares están rezagadas. El precio promedio de los paneles solares ha disminuido 19 por ciento en el último año. Eso significa que las granjas solares son más baratas de construir y, por lo tanto, requieren menos inversiones.