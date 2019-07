Exbanquero genera fortuna con marihuana legal de EE.UU.

Un exbanquero de Credit Suisse, mejor conocido por su papel en la privatización de los activos del estado ruso tras la caída del comunismo, capitaliza otro momento de transformación, esta vez en Estados Unidos.

Boris Jordan , de 53 años, se está haciendo rico gracias al cannabis. Su 31% de participación en Curaleaf Holdings Inc., la mayor compañía de marihuana de EE.UU. por valor de mercado, vale más de US$ 1,000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El camino de Jordan hacia la riqueza canábica comenzó en 2013 cuando su firma de capital privado con sede en Moscú, Sputnik Group, invirtió en PalliaTech Inc., un fabricante de dispositivos médicos.

Él y sus socios gastaron más de US$ 100 millones para convertirlo en una cadena nacional, ahora llamada Curaleaf, que anunció el miércoles que comprará Grassroots Cannnabis , con sede en Chicago, en un acuerdo en efectivo y acciones por un valor aproximado de US$ 875 millones.

Las acciones cotizadas en EE.UU. de Curaleaf repuntaron 17% a US$ 7.61 a las 9:58 a.m. en Nueva York. La acción se ha elevado alrededor del 60% este año, lo que otorga a la compañía un valor de mercado de US$ 3,400 millones.

Curaleaf opera 47 dispensarios locales y 13 sitios de cultivo en 12 estados, se lee en su sitio web. La compañía informó hace poco que comenzará a vender productos que contienen cannabidiol, o CBD, un compuesto no intoxicante del cannabis , en tiendas de CVS Health Corp.

El "modelo de negocio verticalmente integrado y la agresiva estrategia de adquisición de Curaleaf son muy adecuados para triunfar en el mercado estadounidense del cannabis legal en rápida expansión", dijo Kenneth Shea, analista de industria del consumo en Bloomberg Intelligence.

Una ola verde está arrasando EE.UU., donde más de 30 estados han legalizado el cannabis con fines medicinales, incluida una docena que permite su uso recreativo en adultos. El mercado de la marihuana legal en EE.UU. podría duplicarse con creces a US$ 23,400 millones para 2022, según Arcview Group, una firma de inversión e investigación centrada en la industria del cannabis.

Jordan, director gerente de Credit Suisse First Boston en la década de 1990, también administra Measure 8 Venture Partners LP, un gestor de activos centrado en marihuana que recientemente lanzó un fondo de cobertura para hacer apuestas largas en empresas canábicas de EE.UU. El ejecutivo declinó comentar para este artículo.

En mayo, Curaleaf compró el negocio de cannabis regulado de Cura Partners, fabricante de aceite para vaporizadores, en una transacción bursátil avaluada en cerca de US$ 950 millones, la mayor adquisición que involucra a firmas estadounidenses de cannabis. Jordan ya era un inversionista en Cura Partners a través de Measure 8.

Jordan, nieto estadounidense de aristócratas rusos que huyeron de los bolcheviques, ayudó al gobierno ruso a vender miles de empresas estatales durante la privatización poco después del colapso de la Unión Soviética. Graduado en la Universidad de Nueva York, mientras dirigía la oficina de Credit Suisse en Moscú, ayudó a desarrollar el mercado de valores ruso.

En 1998, Jordan y sus socios fundaron Sputnik Group, que ahora posee inversiones en Renaissance Insurance Group y Oxford BioMedica Plc.