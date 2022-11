Tras la reciente denuncia por el exceso de aforo en el Arena Perú, durante el concierto de Juan Luis Guerra, el alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, reafirmó que dejará sin funcionamiento los locales para espectáculos en dicho distrito apenas inicie su gestión. Esto, argumenta, porque no cuentan con los estándares requeridos. ¿Qué exigirá Bruce? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas?

En el distrito de Surco hay espacios como el Arena Perú (Avenida Javier Prado Este) y el Plaza Arena (Avenida El Derby, en el Jockey Club del Perú) donde se llevan a cabo megaconciertos, los mismos que quedarán en stand by a partir de enero, según advierte Bruce.

Jorge Fernández Mazaira, presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (Arena de la CCL), afirma que desde el anuncio de Bruce, la venta de tickets se ralentizó.

“El problema es que los boletos se venden hasta con seis meses de anticipación, no tenemos adonde ir. Todo queda suspendido hasta enero cuando hablemos con el señor Bruce”, dijo Fernández.

Gestión conversó con el alcalde electo de Surco para consultarle acerca de las preocupaciones que manifiesta el gremio y señaló que “está dispuesto a dialogar, pero no se dará marcha atrás en los requisitos exigidos para operar”.

¿Cuáles son las condiciones? Los locales deberán ser insonorizados, no al aire libre. Además, tendrán que contar con salidas de emergencia adecuadas para no poner en riesgo al público y también se exigirá controlar el flujo de personas para que no se generen aglomeraciones alrededor del recinto.

“Un alcalde no puede cerrar todo de pronto. Lo primero que debe hacer es llamar a los empresarios que trabajan en el Jockey Club, dar a conocer los límites, pero no cerrar. Espero que nos reciba”, anotó el presidente de Arena de la CCL.

Frente a ello, el alcalde electo de Surco enfatizó en que “no habrá tolerancia a poner en riesgo la vida, el relajo debe parar”.

El efecto inmediato del anuncio de Bruce

A la ralentización de la venta de boletos se suma que muchas personas están solicitando la devolución de su dinero. Fernández refiere que se tuvo que detener las negociaciones con artistas debido a la incertidumbre.

“Detrás del empresario y artistas están más de 200,000 personas que brindan servicios”, comenta el presidente del gremio.

¿Hay un estimado de las pérdidas que se generarán por lo ya anunciado? “Son casi 17 eventos los que peligran cuyas entradas ya salieron a la venta, desde lo ocurrido con Juan Luis Guerra hasta junio del 2023. El impacto total oscila entre los US$ 15 millones y los US$ 20 millones como mínimo”, dice. Fernández recalca que el alquiler de sonidos, luces, pantallas, publicidad y artista es en dólares.

¿Hay posibilidades de un coliseo en Lima?

“Se necesita un Arena como la de Chile, recintos cerrados y con salidas de emergencia bien diseñadas, no carpas de circo que se arman para cada evento”, comentó Bruce. Asimismo, refirió que si se quiere seguir trayendo tantos artistas, es necesario que se invierta.

Al respecto, Fernández dijo que el Estado no se ha hecho cargo de la parte cultural. “Somos la única capital en Sudamérica que no tiene un coliseo para 10 millones de habitantes”. Asegura que los empresarios no invierten porque no hay terrenos en Lima y el problema de ejecutar un proyecto en la Costa Verde es que no hay un sistema de transporte que permita el ingreso y salida del público.

Sobre las declaraciones brindadas por Carlos Bruce a Gestión, Jorge Fernández las calificó como exorbitantes y “de tono no muy democrático, por decir lo menos, casi dictatorial”.