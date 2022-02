El consumo de café en casa ha dinamizado el mercado de este producto en el canal off trade. Las ventas en supermercados han crecido, en parte por las restricciones de la pandemia, mientas que el consumo en restaurantes o cafeterías se ha desacelerado.

Según cifras de Euromonitor, el volumen de café fresco e instantáneo vendido en el canal off trade ha aumentado casi un 30% ente el 2016 y el 2021. Así, se ha pasado de 4,600 toneladas a 5,965 toneladas comercializadas en el Perú.

En el 2021, el valor del mercado de café en puntos de venta como supermercados fue de US$ 188.8 millones.

Además, la empresa consultora estima que para el 2026 el volumen del mercado ascenderá a 8,103 toneladas, es decir, un 35.8% más.

En cuanto al consumo per cápita, de acuerdo con Euromonitor, este se ha duplicado en los últimos cinco años. De otro lado, el gasto por consumidor ha pasado de US$ 4.2 a US$ 5.7.

De otro lado, debido al incremento de precio previsto, se espera que para el 2026 el valor del mercado del café en Perú (venta en supermercados y similares) alcance los US$ 258 millones, lo que representará un incremento de 46%.

Consumo

De acuerdo con la Cámara Peruana del Café y el Cacao hay aproximadamente 8,000 marcas de café en el Perú y se estima que, hacia fines del año pasado, el consumo de café molido había crecido 10% en comparación al 2020 en los niveles socioeconómicos B y C.