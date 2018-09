Estudio publicado por Uber afirma que sus conductores son felices

Cuando faltan apenas semanas para que Uber Technologies Inc. acuda a un juzgado de Londres para apelar un fallo de noviembre sobre prestaciones para sus conductores, la firma de trayectos en vehículos privados está intensificando su campaña de relaciones públicas con un enfoque más académico.

La empresa, con sede en San Francisco, publicó un estudio elaborado a partir de sus propios datos y una encuesta encargada a Orb International, que concluye que la mayoría de sus conductores son felices, ganan más que el salario mínimo en el Reino Unido, y no se han unido a la plataforma como un último recurso. Por el contrario, muchos conductores se han visto atraídos por la flexibilidad que Uber les ofrece, sugiere el estudio.

Con el título “ ¿Contento con Uber? Trabajo y bienestar en la economía digital ”, el estudio de 54 páginas tiene como coautores a Thor Berger y Carl Benedikt Frey, investigadores de la Universidad de Oxford, el gerente de políticas públicas de Uber, Guy Levin, y uno de sus investigadores científicos, Santosh Rao Danda.

Uber tiene previsto apelar un fallo que determinó que sus conductores tienen derecho a recibir beneficios laborales, incluido el pago de horas extra y vacaciones. El tribunal tiene previsto escuchar los argumentos de Uber en octubre.

La empresa se prepara para una dura batalla. Los máximos jueces británicos fallaron en junio que Pimlico Plumbers Ltd., con sede en Londres, debe tratar a uno de sus vendedores como un “trabajador”, con derecho a vacaciones pagadas y demandar a la empresa. En mayo, el servicio de taxis Addison Lee Ltd. perdió una apelación sobre si sus conductores eran contratistas independientes o empleados con derechos a beneficios.

El estudio afirma que la mayoría de los conductores cree que el ser capaz de determinar sus propios horarios era más importante que tener vacaciones pagadas o un salario mínimo garantizado. También se afirma que un creciente número de trabajadores valora ser capaz de ceder la estabilidad a cambio de más flexibilidad.

En el prefacio, los autores afirmaron que Uber pudo revisar el documento con la intención de “confirmar que información confidencial no era presentada de forma que no diera lugar a equívocos”, pero no pudo influenciar las conclusiones.

El análisis estimó que la media de los conductores gana alrededor de 11 libras esterlinas (US$ 14.42) por hora mientras está activo en la aplicación de la empresa, descontando costes y la comisión de Uber por servicio, lo que los ubica por encima del ingreso obligatorio para vivir en Londres de 10 libras y 20 peniques por hora.

Una conclusión menos positiva fue el desequilibrio en representación de género. “De forma similar que, en la fuerza laboral de los taxis y autos de alquiler tradicionales, hay una sub-representación extrema de mujeres entre los conductores de Uber”, concluyen los autores. “En contraste, los inmigrantes están sobre-representados”.