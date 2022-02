Estudiar en universidades extranjeras las carreras más demandadas por el boom del canal online como Negocios Internacionales, Marketing, Computación / Programación, E-Commerce y Data Science, es en promedio dos veces más caro que hacerlo en el país. Sin embargo, el sueldo anual es de cinco veces más, según informe de GSG Education.

Así, estudiar las referidas carreras en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Canadá y de Europa tiene en promedio un costo total de inversión de alrededor de US$ 100,000, mientras que hacerlo en las casas de estudios más reconocidas localmente cuesta US$ 50,000; pero en el primer caso se puede llegar a ganar al año US$ 60, 473, y en el segundo unos US$ 12,656, detallan.

“Pero además el retorno de inversión al estar en una universidad extranjera puede llegar a ser de año y medio, es decir, en este período se recupera todo lo invertido en estudios, mientras en el Perú esto puede demorar unos cuatro años”, destacó la gerente de nuevos negocios de la empresa, Michelle Juárez Maquet Makedonski.

Asimismo, agregó que se debe tener en cuenta que en las universidades europeas el tiempo de estudio de las referidas carreras es de tres años, mientras en Norteamérica es de cuatro años, y en Perú de cinco años.

Incluso, para el caso de la carrera de Negocios Internacionales, la inversión total de estudiarla en la Universidad de Manitoba ( Canadá), llega a ser 3% menor que en las principales casas de estudios peruanas; y sus egresados llegan a ganar tres veces más en monto de remuneración anual.

Limitantes

Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué estaría limitando el que más jóvenes peruanos accedan a universidades extranjeras? Refirió que principalmente es el conocimiento del idioma inglés, que en las casas de estudios internacionales se exige sea de nivel intermedio o avanzado; asimismo les limita el no poder solventar sus estudios en otros países teniendo en cuenta, además, la alimentación y el hospedaje. Cabe señalar que en esos dos rubros se destina alrededor de US$ 1,000 al mes.

Otra razón es el desconocimiento del proceso de admisión a estas universidades.

“Piensan que el proceso es largo, pero no saben que incluso en tres semanas pueden ser aceptados en una universidad extranjera”, anotó.

En esa línea, recomendó a los jóvenes del país que deseen estudiar en el extranjero, tener primero claro qué carrera desean seguir, para luego buscar la asesoría adecuada que les permita elegir la mejor opción, de acuerdo con el prestigio de la casa de estudios, tiempo de duración, y retorno de inversión.

Asimismo, agregó que en pandemia, las casas de estudio foráneas han facilitado becas.

CIFRAS Y DATOS