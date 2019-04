Estrellas de la NBA: tras el retiro se hacen gigantes en los negocios

La carrera de un atleta es corta. Por eso, una vez que llega el retiro, los deportistas deben saber invertir el dinero que ganaron jugando.

En el caso de la NBA , la liga de básquet más importante del mundo, un 60% de deportistas se declara en bancarrota cinco años después de su retiro, de acuerdo a un estudio de la revista Sports Illustrated. Las razones son diversas.

Un pequeño grupo, entre los que se cuenta a las más grandes estrellas, ha sabido trasladar el talento que mostraron en las canchas al mundo de los negocios.

1 Kobe Bryant, una vida de película

Kobe Bryant tuvo una exitosa carrera de 20 años en la NBA, donde se llevó cerca de US$ 300 millones en ganancias. Fuera de las canchas, sus inversiones parecen multiplicarse. Su primera inversión fue US$ 6 millones, que destinó para comprar la marca de bebida para deportistas BodyArmour. En agosto del 2018, Coca-Cola entró al capital de la compañía y la participación del exjugador pasó a valer US$ 200 millones, según Forbes.

En el 2016, se alió junto a Jeff Stibel, ex-CEO de web.com, para lanzar un fondo de US$ 100 millones a invertir en compañías de medios y tecnología. Con Granity Studios, su propia productora, ganó el Óscar al mejor corto en el 2018 por “Dear Basketball”.

2 LeBron James, el aprendiz en actividad

LeBron James aún sigue en actividad en la NBA, pero no por eso descuida sus inversiones fuera del deporte. Tiene una productora que capta más mercado tras la inyección de US$ 15.8 millones que hizo Time Warner en el 2015, según “Expansión”.

Tiene plusvalías latentes en Liverpool FC por US$ 26 millones y otros US$ 24 millones invertidos en Blaze Pizza. Asimismo, ganó US$ 30 millones al vender su participación en Beats a Apple.

3 Michael Jordan y el número de la suerte.

Considerado el más grande de todos los tiempos en este deporte, Michael Jordan ha sabido rentabilizar su fama en el mundo empresarial. Su mejor inversión, hasta ahora, ha sido haber comprado la franquicia Charlotte Hornets por US$ 175 millones en el 2010.

Nueve años después, es un equipo valorizado en US$ 1,300 millones. Jordan posee el 90% del club.Otra fuente de sus ingresos proviene de la marca de calzado Jordan en alianza con Nike . Esta genera US$ 3,000 millones de ingresos al año.

En total, el patrimonio del ex número 23 de los Chicago Bulls se estima en US$ 1,900 millones, a pesar de que durante toda su carrera ganó menos de US$ 100 millones, según Forbes. Otros ingresos que tiene son por los tres restaurantes que tiene en su país, además de un concesionario de Nissan e inversiones en e-sports.

Entre sus posesiones se encuentran una casa de US$ 12.8 millones en Florida y un jet privado que tiene inscrito en el ala de su antigua camiseta.

4 Magic Johnson, el filántropo

Ervin Johnson, más conocido como “Magic”, se hizo mundialmente conocido por los cinco campeonatos logrados para los Lakers en la década del 80. Desde 1987, es el CEO de Magic Johnson Enterprises, un conglomerado valorizado en US$ 1,000 millones.

El exjugador tiene un marcado interés en trabajar y llevar apoyo a comunidades afroamericanas y latinas. Mediante la apertura de establecimientos comerciales (en algún momento llegó a poseer 105 restaurantes de la cadena Starbucks , que luego vendió), estimula la economía de barrios pobres, según Business Insider. “A menudo me preguntan si hago esto por ayudar a las minorías o por hacer dinero”, dijo en una ocasión. “Mi respuesta es ambas a la vez”, agregó.

También es propietario de un equipo de fútbol de la liga MLS y en el 2015, junto a un grupo de inversores, compraron por US$ 2,150 millones el equipo de baseball Los Angeles Dodgers.