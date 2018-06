¿Qué estrategia preparan acreedores laborales de Doe Run para comprar complejo La Oroya?

El próximo 13 de junio es la fecha final para que los acreedores laborales puedan adquirir los activos de la empresa Doe Run Peru (DRP), que comprende al complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) y la mina Cobriza (Huancavelica).



Fuentes vinculadas al proceso de adquisición comentaron a Gestión que si no logran concretar la compra en el plazo establecido, existe la posibilidad de que este se extienda. “Hay estructuras y avances. Todos los papeleos se deben completar la próxima semana”, indicaron fuentes vinculadas al proceso.



Asimismo, se supo que para la adquisición del complejo metalúrgico de La Oroya y Cobriza, los acreedores laborales estarían constituyendo unas seis empresas.



Así, en el caso de la refinería, se han creado Metalurgia Business Perú, Mineral Business Perú, Zimplo Business Peru; en tanto que para la mina Cobriza se ha conformado a las empresas Cobriza Minera Perú, Coplo Minera y Plozin Perú.



Cada grupo de tres empresas elegirá a un representante que, junto con el sponsor financiero británico Talex Capital constituirá la sociedad adquiriente.



En el caso de Cobriza, los acreedores pondrán unos US$ 20 millones y el sponsor otros US$ 50 millones, siendo un total de US$ 70 millones. Para el caso del complejo metalúrgico, el valor de mercado es de US$ 68.5 millones.



Los pagos para la liquidación de los activos serán coordinados entre las empresas socias (acreedores y sponsor), una entidad fiduciaria que recibirá el dinero, y la administradora concursal Dirige.



Por su parte, en Londres, Talex Capital estaría conformando una alianza junto con inversionistas escandinavos, a fin de apoyar la adquisición de la refinería de La Oroya, indicaron.