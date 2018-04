Estadounidense Incyte se desploma tras fracaso de medicamento contra el cáncer

Un fármaco oncológico experimental que Incyte Corp. y Merck & Co. esperaban pudiera potenciar el efecto de otras nuevas terapias oncológicas no logró ayudar a los pacientes en una prueba muy esperada.

El medicamento de Incyte, epacadostat , se estaba agregando a una terapia de Merck que ayuda al sistema inmune del cuerpo a atacar tumores. En un estudio de personas con avanzado cáncer mortal a la piel, el medicamento no logró detener el crecimiento del cáncer y no ayudó a las personas a vivir más tiempo, dijeron el viernes las compañías. El estudio se detendrá.

"Es malo. Ni siquiera una señal. Desde una perspectiva de eficacia, este es el peor resultado posible para epacadostat", dijo el analista de biotecnología de Bloomberg Intelligence Asthika Goonewardene.

Sobre la base de la promesa de epacadostat, se pensaba que Incyte, con sede en Wilmington, Delaware, era un tentador objetivo de adquisición para grandes laboratorios farmacéuticos. Las acciones caían un 21% a US$ 66 a las 8:28 a.m en Nueva York, antes de que los mercados abrieran. Las acciones de Merck registraban pocos cambios en US$ 54.50.

"La noticia de hoy es obviamente sorprendente y decepcionante", dijo el máximo ejecutivo de Incyte, Herve Hoppenot, en una conferencia telefónica con inversionistas realizada el viernes. "Tiene un impacto negativo en la probabilidad de éxito de otros estudios" que combinan tratamientos similares.

Hoppenot dijo que la compañía reduciría sus ambiciones y trabajaría con otras compañías para probar el medicamento en subconjuntos más pequeños de cánceres para ver si hay un efecto positivo.

El estudio ha sido seguido de cerca por inversionistas e investigadores oncológicos, quienes lo ven como una señal de si una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la enzima IDO (indoleamina 2.3-dioxigenasa) pueden ayudar a que el beneficio de la droga Keytruda, de Merck, llegue a más pacientes. Epacadostat todavía se está probando en otros tipos de tumores, los que podrían arrojar resultados diferentes.

"Los resultados de hoy tienen importantes lecturas negativas para otros ensayos, ya que el melanoma era una de las indicaciones más prometedoras", dijo en una nota a los clientes Peter Lawson, analista de SunTrust Robinson Humphrey.

La compañía de biotecnología NewLink Genetics Corp. también está desarrollando un fármaco IDO, al igual que Bristol-Myers Squibb Co., que vende la principal competencia de Keytruda, Opdivo. Las acciones de NewLink cayeron un 40% en las primeras operaciones. Bristol-Myers registró escasa variación.

Sistema inmune

Epacadostat funciona mediante la eliminación de un objetivo de proteína que protege el tumor de las defensas del cuerpo. Keytruda y otros tratamientos similares, conocidos como inhibidores de punto de control, funcionan quitando los frenos del sistema inmunitario. La esperanza era que las dos estrategias combinadas produjeran un rápido efecto sobre el cáncer, sin aumentar significativamente los efectos secundarios.

El estudio, de haber funcionado, probablemente habría sido el último paso antes de que Incyte y Merck enviaran la combinación a los reguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para su aprobación. Las compañías dijeron que no se habían encontrado nuevos efectos secundarios importantes.

El resultado puede tener consecuencias para nuevos tratamientos conocidos como inmunoterapia que mejoran o ayudan a la capacidad del sistema inmune para combatir el cáncer. Si bien tratamientos como Keytruda, de Merck, han ayudado a salvar las vidas de algunos pacientes que antes enfrentaban una sentencia de muerte, estos solo funcionan en alrededor de un tercio de las personas.

"Si la combinación no funcionó en el melanoma maligno, que comúnmente se considera uno de los cánceres más inmunógenos, parece poco probable que funcione en otros entornos", dijo Tim Anderson, analista de Sanford C. Bernstein. Co. "Puede ser demasiado pronto todavía para considerar la enzima IDO como ’muerta’, pero no parece prometedora".