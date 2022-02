Se espera que las ofertas del banquero multimillonario Jaime Gilinski para aumentar su participación en dos empresas colombianas se abran esta semana después de obtener la aprobación regulatoria, según una persona con conocimiento directo del proceso.

Gilinski ofrece comprar hasta US$ 1,100 millones de acciones en el fabricante de alimentos Grupo Nutresa S.A. y comprar hasta US$ 289 millones en el conglomerado financiero Grupo de Inversiones Suramericana. Las ofertas siguen a una inversión de US$ 1,900 millones que se cerró este mes, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de ambas compañías.

Las últimas ofertas públicas de adquisición se publicarán el lunes y las acciones, que estuvieron congeladas mientras los reguladores evaluaban las propuestas, comenzarán a cotizar el martes, según la persona, que pidió no ser identificada debido a que los detalles no se han hecho públicos.

Las ofertas se cerrarán el 28 de febrero luego de que los accionistas decidan sobre las ofertas del banquero, dijo la persona.

Gilinski, uno de los hombres más ricos del país, con un patrimonio neto estimado de US$ 4,400 millones, sacudió los mercados de capitales de Colombia en noviembre con su primera oferta por Nutresa, a lo que siguió una oferta por Sura semanas después.

Las últimas ofertas son de US$ 9.88 por acción por hasta el 6.25% de Sura. En Nutresa, Gilinski se asociará con la familia real de Abu Dabi para una oferta de US$ 10.48 por acción por entre el 18.3% y el 22.88% de la compañía.

Si tiene éxito, Gilinski estaría un paso más cerca de tomar el control de la alianza empresarial más influyente de Colombia, conocida como Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA. Además de Sura y Nutresa, GEA también incluye al conglomerado Grupo Argos S.A., productores de cemento y energía y el banco más grande del país.