Tras escándalo racista, H&M contrata director de diversidad

La firma sueca de ropa Hennes and Mauritz (H&M) ha contratado a un director de diversidad ante acusaciones de racismo por una publicidad en la que aparece un niño negro que viste una sudadera con capucha y la inscripción “coolest monkey in the jungle” (el mono más “cool” de la selva).

H&M retiró la semana pasada de su web el anuncio y sacó la prenda de su inventario por las criticas generalizadas recibidas en las redes sociales.

“Nuestro compromiso frente a la diversidad y la inclusividad es auténtico, por eso hemos designado un líder global, en esta área, para impulsar nuestro trabajo”, dijo el martes H&M en su página de Facebook.

La empresa con sede en Estocolmo dijo que “el incidente reciente fue totalmente involuntario”, pero “demuestra claramente la magnitud de nuestra responsabilidad como marca global”.

La difusión del anuncio en la web de H&M provocó críticas de muchas personalidades, como el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James y el artista canadiense Abel Tesfaye, líder del proyecto musical The Weeknd, que rompió su colaboración con la empresa sueca. Los raperos Diddy y G-Eazy también alzaron su voz de protesta.

Varios comercios de la cadena escandinava en Sudáfrica fueron objeto hace cuatro días de acciones de protesta, en las que no hubo heridos, por lo que H&M decidió cerrar de forma temporal sus establecimientos en ese país para garantizar la seguridad.