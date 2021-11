Rivian Automotive Inc. alcanzó un valor de mercado de casi US$ 100,000 millones dos días después de su oferta pública inicial, lo que provocó que se le comparara con Tesla Inc.

Sin embargo, existen grandes diferencias: cuando Tesla se hizo pública en el 2010, la firma dirigida por Elon Musk reportaba US$ 93 millones en ingresos y pérdidas muy por debajo de los US$ 1,000 millones que Rivian informó durante el primer semestre. Además, la capitalización de mercado inicial de Tesla fue de aproximadamente US$ 2,000 millones y no alcanzó los US$ 90,000 millones hasta el 2020.

Once años después, Rivian es el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo por capitalización de mercado a pesar de que hasta ahora, ha entregado solo unos pocos vehículos eléctricos a los clientes. Después de ganar un 29% en su primer día de negociación, las acciones de Rivian se disparaban hasta 15% este jueves, superando por mucho la valoración de General Motors Co.

“Junto con la OPI de Lucid (LCID) la carrera para convertirse en el ‘próximo Tesla’ está en marcha y cada vez ocurre más en los mercados públicos”, escribió en una nota Ben Laidler, estratega de mercado global de eToro.

“La valoración de Rivian la convierte en una opción legítima para los inversionistas institucionales que anteriormente solo tenían a Tesla para jugar en el espacio de los vehículos eléctricos”, escribió en una nota Nicholas Colas , cofundador de DataTrek Research. Colas dijo que algunos inversionistas recorren las nuevas empresas a medida que estas cotizan en bolsa, vendiendo el “nombre ‘antiguo’ y reemplazándolo por el ‘nuevo’”.

Para los creyentes de Rivian, el respaldo de Amazon.com Inc. y Ford Motor Co. la convierte en una opción atractiva. “Los inversionistas reaccionaron con entusiasmo al respaldo de Amazon y su camioneta pick-up R1T, que ha obtenido críticas muy favorables desde su reciente lanzamiento”, dijo el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mold.

Por su parte, los fabricantes de automóviles tradicionales están tratando de atraer la atención de los inversionistas con su propio desarrollo de vehículos eléctricos.