Amazon acaba de adquirir una biblioteca de 4,000 películas y 17,000 episodios de televisión para venderle a usted más calcetines. En pocas palabras, eso resume el estado de Hollywood en el 2021, cuando las películas y los programas de televisión se regalan a precios bajos, a menudo gratis, para que usted compre otra cosa.

Verizon regala Disney+ en la compra de un plan telefónico. Apple regaló su servicio de video a cualquiera que comprara un dispositivo nuevo.

Algunas compañías creen tan firmemente en el poder de Hollywood como herramienta de marketing que están gastando miles de millones de dólares en adquisiciones. AT&T pagó US$ 85,000 millones por Time Warner para vender más suscripciones telefónicas. Amazon acaba de gastar más de US$ 8,000 millones en MGM para atraer más clientes a su suscripción Prime.

Ahora bien, ninguno de nosotros tiene muy claro si esto funciona. Mientras AT&T era dueño de Time Warner, perdió participación de mercado y ahora está vendiendo la compañía. Apple y Amazon dicen que sus operaciones de entretenimiento les han ayudado, pero no ofrecen pruebas contundentes.

Otra razón podría ser que a las personas que dirigen esas empresas les gusta ir a fiestas elegantes y salir con J.J. Abrams y Michael B. Jordan.

Los recientes forasteros que han tenido éxito en Hollywood se dieron cuenta de que había pocas sinergias naturales entre hacer películas y su negocio principal. A Comcast le gusta hablar sobre la sinfonía entre NBC y su decodificador de cable, pero NBCUniversal lo ha hecho bien porque Comcast contrató a personas inteligentes para ejecutarlo y los dejó hacer su trabajo.

Actualmente, los Gobiernos ya están examinando casos antimonopolio contra Amazon, que está acusado de castigar a terceros comerciantes de una manera que infla los precios y socava la competencia de una manera que los mantiene artificialmente bajos. El caso contra Amazon se describe mejor en el ahora famoso ensayo del 2017 de Lina Khan en el Yale Law Journal.

Sin embargo, si el Departamento de Justicia intenta bloquear la adquisición de MGM por parte de Amazon por razones antimonopolio, tendrá poco que ver con MGM y mucho que ver con el poder de Amazon en cualquier otro lugar.

MGM podría mejorar la tasa de éxito de Amazon en la realización de programas de televisión y películas. Pero Amazon ya está haciendo programas de televisión y películas, y no es el jugador dominante. En el mejor de los casos, está en segundo lugar después de Netflix y, en el peor, más cerca del quinto en relevancia cultural. En términos de ingresos, es incluso menor.

MGM no altera tanto el equilibrio de poder. Es un pequeño estudio que queda empequeñecido por los que pertenecen a otras compañías de entretenimiento.

En realidad, Amazon está apostándole a largo plazo. Durante los próximos dos años, la mayor parte de la biblioteca de películas de MGM ya ha sido licenciada a Paramount+. Sus películas se estrenarán en los cines durante el próximo año o dos. Sus programas de televisión más populares están estancados en servicios rivales.

Las personas no quieren pagar por ocho servicios diferentes y gastan 20 minutos averiguando cuál de estos tiene el programa que quieren. Con el tiempo, la industria se consolidará detrás de unos pocos actores principales, las redes de transmisión de la era del streaming.

Eso no excluye los servicios de nicho, que son las redes de cable de la era del streaming. Pero esos servicios de nicho son ahora negocios mucho, mucho más pequeños que las antiguas redes de cable, por lo que no les es posible sostener grandes empresas públicas. Al menos no en este momento.