Culminar el proceso de la gestión de Augusto Baertl será la consigna del nuevo presidente del directorio de Graña y Montero, Ernesto Balarezo. El ejecutivo, quien ha estado vinculado a la empresa como director desde hace dos años, no descarta buscar participar en un proyecto estatal.

¿Cuáles son las áreas en las cuáles pondrán mayor atención?

Graña y Montero es una nueva compañía regional integrada y especializada en tres líneas de negocio: ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y energía, y negocio inmobiliario.

Estamos en un proceso de transformación, y falta la parte final. Este directorio, que empezó con Augusto Baertl en el 2017, tiene como propósito contar con el acuerdo de colaboración eficaz cerrado y un cambio de identidad que quedó trunco por la pandemia.

¿Cuáles son los planes en las tres líneas de negocio?

A la empresa se le está viendo diferente y estamos ganando obras importantes en ingeniería y construcción. La segunda pista del aeropuerto es una de ellas. Con Gasnorp hemos ganado otro contrato. En esa área, tenemos un backlog de cerca de US$ 1,8 00 millones y seguiremos desarrollándolo.

¿Y en el sector inmobiliario?

En inmobiliario somos fuertes en vivienda de interés social, mucho más que en el segmento A, oficinas u otros rubros. Este año estamos alrededor de 25 mil viviendas. Hay un déficit de 400 mil viviendas al año y se incrementa en 100 mil al año. Ahí tenemos grandes proyectos en Comas y otros distritos.

¿Y en concesiones?

En concesiones, me gustaría decir que estamos activos, pero no hay muchos negocios de infraestructura nuevos por lo que no hay mucho movimiento hoy en día.

Esta línea la dividimos con energía, que son pozos petroleros y concesiones que desarrollamos.

¿Cómo va el cambio de logo de la compañía?

En febrero de este año estábamos con la salida a pedir perdón, con un plan de trabajo que fue truncado por el covid-19. Espero que, en pocas semanas, no más allá de fin de año, podamos dar sorpresas.

¿Hay algún estimado para el cierre de la etapa de colaboración eficaz?

No tengo un estimado porque estos procesos toman su tiempo, pero creo que ya estamos a muy poco de terminar. El año pasado obtuvimos un acuerdo de aspirante a colaborador eficaz. Seguiremos contribuyendo con la Fiscalía y Procuraduría.

Entre otros activos está GyM Petrolera. ¿Continuarán con este, o podría dejarse de lado y venderse?

Se vendieron muchos activos que no eran core y ayudó para cubrir obligaciones. Quisiéramos no vender más ya que consideramos que lo que queda son negocios core. Los precios petroleros no nos acompañan ahora, pero la exploración de pozos es un buen negocio. No tenemos como proyección vender este.

Tenían una empresa en Chile, vinculada a la informática, cuya venta se frustró. ¿Se concluirá?

Es un negocio del cual sí quisiéramos salir. Se frustró la venta a último minuto, pero no es core para nosotros.

¿Cuál será la consigna de su gestión?

Terminar con el proceso de transformación, el acuerdo de colaboración eficaz y recorrer esos últimos metros del cambio de identidad siguiendo con una compañía con gobierno corporativo de clase mundial que antes no existía.

¿Cuál será la estrategia comercial para captar más contratos?

No hemos priorizado el sector público, siempre el privado, aunque no hemos dicho que no. En el privado, lo muestra el backlog y contratos que estamos trabajando con los clientes, ya se vio que acá hay una compañía diferente. Por eso seguimos consiguiendo contratos.

La estrategia comercial se basa en esta nueva cultura. Estamos con las manos llenas con el privado, pero si viene algo interesante, participaremos. Si podemos generar valor para el proyecto y el país, encantados estaremos.

Luis Díaz Olivero fue designado con un enfoque financiero para ordenar la casa. ¿Continuará en el cargo?

Luis ha sido fundamental. Este directorio no tiene intención de prescindir de él. Estamos contentos. El equipo gerencial, casi a un 70%, es nuevo. Son ingenieros que trajimos de afuera. Ha habido una renovación en la compañía.