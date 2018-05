Época de comprar mercados emergentes a granel terminó para BNP Paribas

En tiempos turbulentos, hay que ser selectivo.

Es el mantra actual de Jean-Charles Sambor, subdirector de renta fija de mercados emergentes en BNP Paribas Asset Management, que tenía a su cargo el equivalente de US$ 678,000 millones en activos a finales de 2017.

Él prefiere deuda en moneda local de Indonesia, India y Brasil, pero advierte a los inversores que eviten comprar bonos de países en desarrollo a granel invirtiendo en fondos cotizados en bolsa.

Si bien el año pasado los bonos soberanos locales generaron los mejores retornos desde 2012, 2018 se presenta mucho más difícil. Un indicador de bonos cayó alrededor del 3% desde el máximo de mediados de abril en tanto el dólar se recuperó.

Una política monetaria divergente -China y Brasil flexibilizan, en tanto Turquía y Argentina ajustan- complica el panorama, según Sambor.

“El año pasado o inclusive dos años atrás, si sólo se compraba esta clase de activos, los retornos eran muy buenos”, dijo Sambor, con sede en Londres. Ahora, “estamos viendo un año en que les iría muy bien a algunos mercados y a otros para nada bien. Por lo tanto, no se debe creer el índice. No sé si los retornos totales serán muy fuertes a nivel de indicadores”.

Lo que también dijo durante una entrevista en Singapur con respecto a los bonos públicos en moneda local fue lo siguiente:

¿Qué bonos de países en desarrollo le gustan?



“Sigue gustándonos Indonesia. Creemos que se da una combinación de inflación baja y tasas reales altas. Es cierto que hay un posicionamiento externo fuerte. No nos preocupa demasiado. La calidad de la base de inversores ha cambiado considerablemente en los últimos 10 años”.

BNP Paribas Asset es optimista con respecto a los bonos locales indios pero no a la rupia debido a los precios más altos del petróleo. “Ya se han tenido en cuenta” todos los riesgos claves del lado de las tasas, incluido un desajuste fiscal. Podría haber beneficios del lado de los ingresos provenientes del impuesto sobre bienes y servicios, y la inflación subirá pronto.

Existe preocupación por la incertidumbre política en Brasil de cara a las elecciones, pero la inflación es “sumamente baja”, los rendimientos de los bonos son de “dos dígitos” y la perspectiva fiscal es en general buena; las liquidaciones relacionadas con la política constituyen una “oportunidad de compra”.

Al administrador de fondos también le gustan las letras del Tesoro kazajas, los bonos de la República Dominicana, así como los de Kenia, donde los bonos también están altos y la inflación baja.

¿Qué bonos soberanos locales evita?



Los rendimientos surcoreanos posiblemente suban porque es probable que el Banco de Corea vuelva a elevar las tasas en algún momento. Los inversores institucionales locales están autorizados ahora a invertir en renta fija en el exterior, lo cual debilitará la demanda.

“La curva puede empinarse” cuando vendan sus bonos locales de plazo de vencimiento largo.

Los rendimientos son demasiado bajos en los países de Europa del Este como Rumania, República Checa y Polonia. Un Banco Central Europeo un poco más restrictivo afectará a la larga a la mayoría de esos países.

¿Cómo ve los bonos del Tesoro estadounidense y la inflación en mercados emergentes?



El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicará posiblemente entre 2.6% y 3% este año en tanto ya se han tenido en cuenta todos los riesgos del ajuste de la Reserva Federal; la comunicación reciente del banco central de EE.UU. ha sido “expansiva neta”.



En general, la inflación permanecerá “bajo control” en la mayoría de las economías en desarrollo en tanto no están recalentadas, con crecimiento “ni muy caliente, ni muy frío”. El riesgo es que suban más los precios del petróleo.

¿Ve oportunidades en bonos de mercados emergentes en moneda extranjera?



Las oportunidades de inversión en deuda en moneda fuerte se presentan, en su mayoría, en países de Oriente Medio como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán.

Nota Original: Days of Buying Emerging Markets in Bulk Gone for BNP Asset