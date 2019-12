La expansión de una presencia gigante en redes sociales, una melodía pegajosa sobre una familia de tiburones y una creciente colección de depósitos de chatarra son solo algunas de las cosas curiosas que ayudaron a que 2019 fuera un año fértil para las fortunas en todo el mundo.

Kylie Jenner se convirtió en la multimillonaria más joven este año después de que su compañía, Kylie Cosmetics, firmó una asociación exclusiva con Ulta Beauty Inc. Luego vendió una participación de 51% por US$ 600 millones.

Han pasado casi dos meses desde que Washington Nationals conquistó su primer campeonato de la Serie Mundial, pero la gente de todo el mundo sigue cantando el grito de guerra adoptado por el equipo de béisbol: “Baby Shark, doo-doo doo-doo doo-doo”. La familia coreana que ayudó a popularizar la canción ahora posee cerca de US$ 125 millones.

Incluso los accidentes automovilísticos terminaron siendo un tesoro. Willis Johnson, nativo de Oklahoma que fundó Copart Inc., ha acumulado una fortuna de US$ 1,900 millones con la construcción de una red de depósitos de chatarra para vender autos dañados.

Los ricos son cada vez más ricos. Las 500 personas más ricas del mundo rastreadas por el Índice de multimillonarios de Bloomberg ganaron US$ 1.2 billones, aumentando su patrimonio líquido total en 25% a US$ 5.9 billones.

Tales ganancias seguro calentarán el debate ya acalorado sobre el aumento de la riqueza y la desigualdad de ingresos. En Estados Unidos, el 0.1% de los más ricos controla una mayor proporción que en cualquier momento desde 1929, lo que llevó a algunos políticos a pedir una reestructuración radical de la economía.

Las principales ganancias del 2019 fueron registradas por el francés Bernard Arnault, que ganó US$ 36,500 millones y subió en el índice de Bloomberg para convertirse en la tercera persona más rica del mundo y uno de los tres centimultimillonarios, aquellos con un patrimonio neto de al menos US$ 100,000 millones.

En total, solo 52 personas en el ranking registraron una reducción de su fortuna en el año.

Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc., perdió casi US$ 9,000 millones, pero esta caída se debe a su acuerdo de divorcio con MacKenzie Bezos. El titán del comercio electrónico sigue cerrando el año como la persona más rica del mundo.

Ganadores 2019

Los 172 multimillonarios estadounidenses en el ranking de Bloomberg ganaron US$ 500,000 millones. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, aumentó su fortuna en US$ 27,300 millones, y el cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, ahora tiene US$ 22,700 millones más.

La representación de China continuó creciendo, con 54 multimillonarios, tan solo superado por EE.UU. He Xiangjian, fundador del mayor exportador de aires acondicionados de China, se destacó ya que su riqueza aumentó 79% a US$ 23,300 millones.Los más ricos de Rusia ganaron US$ 51,000 millones, un aumento colectivo de 21%, con una recuperación de activos de mercados emergentes en el 2019, como monedas, acciones y bonos, tras registrar grandes pérdidas el año anterior.