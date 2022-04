Tras la medida de inamovilidad en Lima y Callao dispuesta por el Gobierno ayer, solo el 30% de los trabajadores de panaderías pudo asistir a laborar, señaló Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan Perú).

Indicó que si bien la mayoría pudo ofrecer panes al público porque la elaboración se da entre 8:00 p.m. del día anterior y 12:00 a.m., se tuvo que cerrar más temprano por falta de personal; “y las consecuencias se verán hoy”. Así, de las 7,000 panaderías ubicadas en Lima y Callao, entre el 50% y 70% no habría operado ya que no pudieron producir debido al toque de queda, estimándose pérdidas por S/7 millones (los ingresos diarios por local oscilan en S/2,000).

“Pese que el presidente anunció la nulidad de la medida, no se oficializó. Hoy solo operan las panaderías que cuentan con trabajadores que viven cerca o que lograron pagar un cuarto por la zona al panadero para que se quede”, sostuvo Pantoja.

Precios

A dicha medida, “perjudicial para las panaderías, se suma la constante alza de los precios. El Comité de Molinos nos asegura el stock de la harina, pero no del precio”, dijo.

Actualmente un saco de este insumo ya alcanza los S/200, mientras que al cierre del 2021 era de S/135. “Se importa trigo principalmente de Canadá, Estados Unidos y Argentina, pero la escasez mundial nos afecta”, explicó.

A la fecha, ya el 60% de las panaderías ha subido sus precios; hasta el fin del 2021 el alza solo lo ejecutó el 30%, dijo.

“Antes (noviembre y diciembre del 2021) el precio variaba entre S/0.15 y S/0.25, y ahora entre S/0.30 y S/0.60″, anotó el presidente de Aspan.

“Siempre subvencionamos el pan con la venta de sánguches, pasteles, leche, azúcar, embutidos, pero ya no podemos”, agregó Pantoja.

CIFRAS Y DATOS

. Durante el primer trimestre del año cerraron 600 panaderías a nivel nacional, señaló Aspan. Costos. Estiman que el año pasado los precios de los insumos para elaborar el pan se elevaron en 70%.