Entel descarta venta en el Perú y apuesta a ser jugador importante

Las alentadoras cifras alcanzadas por Entel en el Perú durante el año pasado hacen que el presidente del directorio, Juan Hurtado Vicuña, vea “con buenos ojos el futuro” de la compañía en el mercado peruano.

Analistas de inversiones habían señalado que tras lograr este hito Entel estaría listo para una apertura en la bolsa limeña, escenario que descartó Hurtado Vicuña.

“No hay un Entel Perú para abrir en bolsa hoy”, pues explicó que la filial sigue teniendo una estrecha dependencia con las instalaciones en Chile.

Ante la posibilidad de vender la compañía en el Perú, explicó que tampoco es una opción en el corto plazo, pues el foco es “seguir creciendo para ser un jugador importante y fuerte en el tiempo; no es que no se nos haya ocurrido, sino que aún no está pensado”, y añadió que se mantendrá intacta la estructura societaria en ambos países.

Sobre las oportunidades de negocio en el Perú, hasta marzo los abonados llegaron a 8 millones, lo que permitió a Entel avanzar “de manera sostenible en su objetivo de consolidarse como un actor relevante en ese país”, dijo Hurtado.

Luego de más cuatro años intentando posicionar la marca, el gerente general, Antonio Büchi, aseguró que se trata de un proyecto a largo plazo, cuya estrategia se basa en seguir creciendo en el rango de dos a tres puntos porcentuales por año en participación de mercado, la que actualmente se encuentra en 22%.

Este número se alcanzó gracias a los menores costos de adquisición de clientes y por los planes de eficiencias implementados los últimos 12 meses, comentaron.

El presidente del directorio anunció que para el 2019 la firma invertirá del orden de US$ 600 millones en total, de los cuales US$ 430 millones serán para Chile y el resto será para su filial peruana.

En el caso del mercado chileno US$ 210 millones se destinarán al negocio móvil, cuyo objetivo es aumentar la calidad y cobertura de la red 4G, además de US$ 90 millones para seguir extendiendo la red de fibra óptica.

Se proyecta que US$ 140 millones en el Perú se destinarán a aumentar la capilaridad de antenas y la capacidad de datos en 4G, mientras que el resto será para el ­desarrollo de proyectos de ­Internet fijo inalámbrico ­ de alta velocidad (Gestión 26.04.2019).

“Tenemos una estrategia de negocios muy clara, que evoluciona de la mano de un mercado extremadamente dinámico, tanto en Chile como en el Perú. A esto se suma la transformación digital que estamos implementando en la compañía, que nos está permitiendo ser mucho más ágiles”, explicó Hurtado.



Red Iberoamericana de Prensa Económica

Diario Financiero de Chile