Entel tiene más de 7 millones de líneas: ¿a quiénes se le aplicará el alza de tarifas?

¿Tiene una línea en Entel y le han informado que a partir del próximo mes le aumentarán los GB por lo cual su plan tarifario subirá?, ¿está de acuerdo con este incremento?.

Según información de Osiptel , al que tuvo acceso gestión.pe, Entel tiene más de 7.4 millones de líneas (setiembre 2018); sin embargo, no se aplicará el alza de tarifa para todas. De acuerdo con el operador, solo se dará el incremento a las líneas cuyo contrato ya no esté vigente.

Así por ejemplo, si su contrato de S/ 59.90 [ver imagen al final de la nota] ya terminó a partir de marzo le cobrarán S/ 62.90, a menos que esté en desacuerdo y decida migrar a otro operador.

Sin embargo, es recomendable que el usuario revise si el contrato del plan que firmó con Entel fijó un tiempo de permanencia ya que podría haber líneas que –por no tener un tiempo establecido- sean consideradas sin contrato vigente.

“Si el usuario paga en su siguiente facturación los S/ 62.90 [siguiendo el ejemplo mencionado] ya está aceptando las condiciones de su nueva tarifa”, precisó Entel .

No obstante, si el cliente decide pagar un mes y ve que la nueva tarifa no le conviene puede migrar a otro operador sin pagar penalidad. “El incremento de tarifa no asume ningún tiempo de permanencia. Si más adelante el usuario decide migrar a otro operador no habrá ningún tipo de penalidad”, agregó la operadora.

Dato

El Osiptel recordó que el numeral 9 del Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas considera como infracción grave, pasible de ser sancionada con una multa entre S/ 214,200 y S/ 630,000 (51 y 150 UIT), que la empresa operadora no informe a sus abonados del aumento en el valor nominal de una tarifa establecida que se aplica de manera continuada y automática por períodos iguales o mayores a 30 días calendario, con al menos 10 días calendario antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa, salvo para las excepciones aplicables.



