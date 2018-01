Energizer compra negocio de baterías a Spectrum por US$ 2,000 millones

Energizer Holdings Inc. acordó comprar el negocio de baterías e iluminación de Spectrum Brands Holdings Inc. por US$ 2,000 millones en efectivo, con lo que se hace con marcas como Varta y Rayovac. La acción de la compañía registró el mayor salto en más de dos años tras la noticia.

Energizer, que fabrica las baterías homónimas y las luces portátiles EverReady, obtendrá un negocio con una diversidad de baterías recargables, alcalinas, de carbón-zinc, para audífonos y de níquel e hidruro metálico, así como cargadores, dijo en un comunicado la empresa con sede en San Luis, Misuri. El negocio Spectrum obtuvo ingresos de US$ 866 millones el año pasado.

Energizer, cuyas acciones han ganado alrededor del 12% en los últimos tres meses, dijo que planea financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo existente y líneas de crédito con disponibilidad garantizada, informó Bloomberg.

El precio de adquisición representa un múltiplo de transacción de 7.5 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del año fiscal 2017, dijo.

Se espera que la transacción se cierre antes de fin de año. Debería ofrecer un impulso "modesto" a las ganancias ajustadas por acción de Energizer en el primer año, señaló la compañía.

Spectrum planea usar los ingresos para reducir la deuda, realizar adquisiciones complementarias y recomprar acciones, según indicó en un comunicado por separado.

Barclays Plc actuó como asesor financiero de Energizer y King & Spalding fue el asesor legal. Barclays y JPMorgan Chase & Co. se han comprometido a proporcionar financiamiento para la transacción. RBC Capital Markets LLC fue el asesor financiero de Spectrum y Kirkland & Ellis LLP actuó como su asesor legal.