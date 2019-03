Enel Green Power estudia nuevos prospectos eólicos en Lambayeque y Piura

La empresa de generación Enel Green Power precisó que durante este año continúan sus actividades hacia el desarrollo de nuevos prospectos solares y eólicos, tanto en la zona sur como en la costa norte del país.

El gerente de regulación de la empresa, Luis Flores Alvarado, señaló que los estudios de generación renovable a realizar están en departamentos como Arequipa, Moquegua y Tacna, para el caso de las plantas solares. “En iniciativas eólicas, se está trabajando hacia el norte, en Lambayeque, La Libertad y Piura, que son regiones con alto potencial”, aseguró.

En estos prospectos eólicos, Flores indicó que se hacen estudios ambientales arqueológicos, de tierras y estudios de mediciones. “Estas actividades demandan cierta velocidad según los estudios y los resultados”, agregó en el marco del 9° ExpoEnergía.

Actualmente, Enel Green Power cuenta con las operaciones solar Wayra I (Ica) y eólica Rubí (Moquegua), para lo cual ya tiene invertido unos US$ 330 millones.

Menores tiempos

Flores comentó también que vienen disminuyendo los tiempos de construcción en proyectos de energía renovable en el país, tomando ahora periodos de 12 a 13 meses. No obstante, una dificultad para el desarrollo de los proyectos de energía renovables son las demoras en la emisión de permisos, dijo el ejecutivo.

Flotes también estimó que en el 2022 no se tendrá generación eficiente en el sistema y se deberá incorporar energía renovable, así como reducir el consumo de diésel.

De otro lado, y tal como dimos a conocer (Gestion 18.03.2019), el ejecutivo confirmó la decisión de Enel Green Power de una ampliación de la actual central eólica Wayra I,con una inversión de US$ 130 millones. “Estamos en una etapa preliminar donde presentamos los estudios. Hay un camino por recorrer”, indicó.

En Corto

Disminuyen costos. La mayor instalación de centrales eólicas permite menores precios regulados en el mercado peruano, con valores entre US$ 55 a US$ 60 por megavatio-hora; y precios medios de US$ 30 megavatio-hora. En la última subasta RER se obtuvieron precios de US$ 48 y US$ 38, indicó Luis Flores.