Enel considera oferta por activos de Sempra en Chile y Perú

La firma italiana Enel está considerando presentar una oferta por los activos de Sempra en Chile y Perú que se han puesto a la venta, dijo Marketwatch, citando al CEO Francesco Starace.

Los activos podrían valer entre US$ 2,500 millones y US$ 3,000 millones, dijo Marketwatch, citando a analistas no identificados.

La compra de Chilquinta Energía en Chile podría agregar dos millones de clientes, mientras que Luz del Sur en Perú podría agregar cinco millones, dijo Marketwatch.

La estadounidense Sempra también está vendiendo Tecnored y Tecsur.