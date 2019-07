Enel Américas informa a regulador chileno sobre oferta por peruana Luz del Sur

Ya es oficial. La empresa eléctrica Enel Américas confirmó hoy al regulador chileno del mercado financiero que "ha participado en una oferta no vinculante" por los activos de la distribuidora peruana Luz del Sur, propiedad de la estadounidense Sempra Energy.

"Cumplimos con informar que efectivamente Enel Americas SA ha participado en una oferta no vinculante por la mencionada sociedad peruana", dijo la firma en una carta enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.

El documento fue presentado en respuesta a una solicitud de la CMV en la que solicitaba información respecto a una nota difundida por Valor Futuro y que fue republicada por El Mercurio de Chile.

"Tratándose de una oferta no vinculante, esta no genera efecto financiero alguno sobre Enel Americas SA, toda vez que dicha oferta no obliga a efectuar ningún desembolso", señaló la eléctrica.

Respecto al proceso de la operación, la eléctrica dijo que "los plazos no han sido precisados por el vendedor".

De acuerdo a Valor Futuro, la recepción de ofertas por parte de Sempra Energy para la venta de sus activos en Latinoamérica, entre los que también se incluye Chilquinta, culminó el pasado 14 de junio, y fue en esa semana que tanto Enel Americas como Enel Chile, presentaron sus ofertas no vinculantes por Luz del Sur y Chilquinta, respectivamente.

Tras esto, Sempra evaluará las ofertas que más le parezcan para iniciar las reuniones respectivas con los proponentes seleccionados, estimándose que la operación se cerrará a fines de este año.