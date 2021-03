Apple Inc. tiene un enfoque probado para el lanzamiento de nuevos productos: la compañía diseña internamente, obtiene sus propios componentes y trabaja con un fabricante tercerizado para ensamblarlos para la venta.

Dado que el gigante tecnológico contempla incursionar en el mercado automotriz, podría adoptar una estrategia similar, trabajar con un fabricante tercerizado menos conocido, pues las conversaciones con algunos fabricantes automotriz no progresaron.

Para fabricar un vehículo, Apple tiene tres opciones principales: asociarse con un fabricante automotriz existente, construir sus propias fábricas, o asociarse con un fabricante tercerizado como Foxconn o Magna International Inc.

La compañía con sede en Cupertino, California, ha conversado con fabricantes automotriz, como Hyundai Motor Co., pero las discusiones no dieron resultados. En este escenario, Apple desarrollaría un sistema autónomo para el vehículo, el diseño interior y exterior y la tecnología a bordo, y dejaría la producción final al fabricante automotriz.

Tal acuerdo esencialmente pediría a una compañía automotriz existente que abandone su marca y se convierta en un ensamblador tercerizado para un nuevo rival.

Un gerente que trabajó en Apple y Tesla Inc. dijo que sería como si Apple le pidiera a su rival de teléfonos inteligentes Samsung Electronics Co. que fabricara el iPhone.

Apple quiere desafiar los supuestos de cómo funciona un automóvil: cómo están hechos los asientos, el diseño de la carrocería, dijo la persona. Un ensamblador tradicional sería reacio a ayudar a un competidor tan disruptivo, dijo la persona, que pidió no ser identificada.

De hecho, las discusiones entre Apple y la industria automotriz parecen haberse apagado en los últimos meses. Hyundai y Kia Motors Corp. confirmaron conversaciones sobre el desarrollo de un automóvil eléctrico, pero hubo un cambio de opinión poco después. El equipo de vehículos autónomos de Apple se reunió con representantes de Ferrari NV el año pasado. No está claro lo que se discutió, pero las conversaciones no avanzaron, según una persona familiarizada con la reunión.

En febrero, Nissan Motor Co. dijo no estaba en conversaciones con Apple. El director ejecutivo de Volkswagen AG, Herbert Diess, dijo que “no teme” la entrada de Apple en la industria. BMW AG, dijo recientemente que duerme tranquilamente.

Para sus computadores, teléfonos y tabletas, Apple depende de fabricantes tercerizados como Foxconn, Pegatron, Wistron, Flex Ltd. y Luxshare.

El fabricante de iPhones ha evitado montar sus propias fábricas, un esfuerzo que costaría miles de millones de dólares en construcción, pago y capacitación de trabajadores, además de nuevas responsabilidades y acuerdos complejos con Gobiernos locales.

Las fábricas son generalmente negocios de bajo margen. Apple deja eso a los socios, mientras se enfoca en el diseño y desarrollo de productos. Las ganancias de la compañía eclipsan las de proveedores como Foxconn y Pegatron.

Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos más exitoso hasta la fecha, ha perdido miles de millones de dólares administrando sus propias fábricas y solo recientemente comenzó a generar ingresos regulares. El año pasado, la compañía reportó una ganancia de casi US$ 700 millones. Apple tuvo una ganancia de más de US$ 60,000 millones en el mismo período.

“Los márgenes de ganancia de la industria automotriz son más bajos que el modelo actual de Apple” escribieron analistas de Goldman Sachs en una nota reciente a inversionistas. Algunas marcas de lujo, como Ferrari, son más rentables, pero esos son “casos extremos y potencialmente difíciles de replicar en volúmenes más altos”, agregaron los analistas.