No culpe a la desaceleración de la economía china, al auge de los altavoces inteligentes o a un poco acertado impulso hacia televisores de alta gama. La lenta desaparición del fabricante de altavoces de lujo Bang & Olufsen A/S en realidad solo se debe a una cosa: la forma en que las personas escuchan música ha cambiado.

Cuando escucha sus ritmos favoritos en Spotify Technology SA, la calidad de audio más alta que logra es de 320 kilobits por segundo. El servicio rival de Apple Inc. ofrece casi lo mismo. Eso es menos de un tercio de los 1,411 kbps de un CD, y mucho menos que la impecable calidad del audio de un disco de vinilo.

Por lo tanto, cuanto más se suscriba la gente a servicios de streaming —Spotify sumó 57 millones de usuarios solo durante el último año— menos probable será que gasten US$ 3,000 en un sistema de sonido de Bang & Olufsen. Sería como tratar de conducir un Ferrari por el centro de Londres en la hora punta: simplemente no aprovecha lo que pagó.

Es por eso que las cosas no parecen nada auspiciosas para la compañía danesa, que emitió el miércoles su cuarta advertencia de ganancias en un año. Ahora estima que las ventas caerán hasta 18%, y espera una menor rentabilidad y un flujo de caja libre negativo, donde antes había anticipado un crecimiento de las ventas, una mayor rentabilidad y un flujo de caja libre positivo. Las acciones cayeron hasta 25% tras la noticia, lo que valora a la empresa en alrededor de US$ 200 millones. En su punto álgido en 2018, tenía una capitalización de mercado de US$ 1,200 millones.

Por supuesto, todavía hay cierta demanda de altavoces de primer nivel por parte de los expertos amantes del audio, pero la búsqueda de crecimiento se ha vuelto más difícil a medida que la economía de China se desacelera. Y la competencia proviene cada vez más de auriculares exclusivos, como reconoció el miércoles Bang & Olufsen.

Las dificultades más amplias en el mercado se han agravado por los errores del equipo administrativo anterior. El exejecutivo de BlackBerry Ltd. Kristian Tear asumió como director ejecutivo en octubre; su predecesor, Henrik Clausen, intentó diversificarse hacia televisores de US$ 15,000, complicada propuesta cuando el precio global promedio de los televisores ha disminuido por debajo de US$ 400 y, de todos modos, la producción se subcontrató a LG Electronics Inc. Clausen estaba pidiendo a los consumidores que pagaran una enorme prima por lo que, esencialmente, era un televisor LG en una caja diseñada por B&O y acompañada de elegantes altavoces.

Dado que Tear acaba de asumir el cargo, la última advertencia de ganancias podría brindar la oportunidad para un reinicio. Pero es difícil imaginar cómo Tear podría encausar su decreciente camino. Aunque una adquisición podría ofrecer a los inversionistas una oportunidad de amortización, es difícil identificar un posible comprador cuando el entorno es tan difícil y las barreras de entrada son tan bajas. Apple, Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., están irrumpiendo en el mercado de los altavoces, aunque en el negocio de productos de gama baja, es una competencia formidable.

Tear necesita urgentemente encontrar una manera de hacer que B&O sea atractivo para un comprador antes de que la música se acabe por completo.