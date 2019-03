Empresas venderán US$ 1,300 mlls. para pago de Impuesto a la Renta

En las próximas semanas ingresará al mercado de cambios una fuerte oferta de dólares provenientes de las empresas, que requieren soles para cumplir con el pago de la regularización del Impuesto a la Renta.

En este periodo, que empieza hoy y se extiende hasta abril, las compañías venderán entre US$ 1,200 millones y US$ 1,300 millones para cancelar sus obligaciones tributarias, estimaron bancos consultados por Gestión.

“Esta cifra es algo mayor a la del año pasado, de aproximadamente US$ 1,000 millones, pero significa una abultada oferta de dólares que puede hacer caer su precio en el mercado cambiario”, manifestó un ejecutivo bancario.

Por ello, consideró que el Banco Central de Reserva (BCR) se está anticipando a ese ingreso adicional de dólares, y desde el miércoles reactivó sus intervenciones en el mercado cambiario comprando la divisa estadounidense para evitar que su cotización profundice su caída.

Ayer, el billete verde inició la sesión con presiones a la baja, que lo llevaron hasta S/ 3.292, frente a los S/ 3.296 del miércoles. El BCR, que ese día ya había comprado US$ 26 millones, ayer adquirió en el mercado otros US$ 39 millones. Así, la divisa revirtió el descenso y cerró en S/ 3.30.El instituto emisor no compraba dólares desde enero del 2018.

Gerentes de tesorería bancarios indicaron que las intervenciones del instituto emisor son una clara señal de que este no permitirá que, en el corto plazo, el dólar caiga muy por debajo de S/ 3.30.

En lo que va del año, la ­cotización del dólar desciende 2.05% tras cerrar el 2018 en S/ 3.369. La divisa estadounidense retrocede frente a divisas de economías emergentes, como la peruana, por el retorno del apetito por riesgo de los inversionistas desde enero del 2019.

Este ánimo despertó con la disminución de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, y la menor probabilidad de que la Fed suba su tasa de interés.

infografia

26,642 MILLONES de dólares se negocian en lo que va del año en el mercado de cambios interbancario.