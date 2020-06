El mercado de carne artificial en las Américas se duplicará en los próximos años a medida que los consumidores buscan alternativas a la proteína animal, según dos gigantes tradicionales de los agronegocios.

Tal perspectiva de crecimiento ayuda a explicar por qué el comerciante de cultivos Archer-Daniels-Midland Co. y el segundo productor de carne del mundo Marfrig Global Foods SA están uniendo fuerzas en una empresa de proteínas vegetales para América del Norte y del Sur.

El mercado regional de carne artificial, a base de plantas, podría crecer un 100% en los próximos cinco años desde los US$2.000 millones en la actualidad, dijeron los socios en una respuesta por correo electrónico a preguntas. Marfrig será propietaria de un 70% de la nueva compañía, llamada PlantPlus Foods, y ADM poseerá un 30%.

Ambas compañías han desarrollado hamburguesas sin carne y proveen a los restaurantes Burger King y Outback en Brasil y la sociedad conjunta tiene previsto la producción. Marfrig producirá hamburguesas, salchichas y embutidos de carne artificial en sus instalaciones de Brasil y Estados Unidos, donde opera a través de National Beef Packing Co. ADM proporcionará experiencia técnica, desarrollo de aplicaciones e ingredientes.

Para Marfrig, la medida está en consonancia con su objetivo de aumentar la cuota de las ventas de alimentos procesados. Para ADM, es “el siguiente paso para satisfacer la creciente demanda del consumidor de alternativas a la proteína animal”, dijo el responsable ejecutivo, Juan Luciano, en un comunicado. Y para especialistas en carne artificial como Impossible Foods Inc. y Beyond Meat Inc., significa más competencia.