Un grupo de empresas peruanas participarán incursionan en el mercado de Tailandia, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Para ello participarán de la feria Thaifex: Anuga Asia, en el Impact Muang Thong Thani de Bangkok, a realizarse a fines de mayor.

El gremio empresarial indicó que en este evento se ampliará la red de contactos, cristalizará negocios con los principales keyplayers de Asia y diversificará sus mercados en esa parte del mundo.

Para este evento irán las empresas Interamsa Agroindustrial, American Fruits Export, Aliex, Aicasa, Danper, Gandules, White Lion y la Asociación de Procesadores y Exportadores de Nuez Amazónica (Apexa).

El portafolio constará de nueces amazónicas, así como harina y aceite del mismo fruto seco; también salsas y cremas tradicionales de mesa, quinua, espárragos verdes y blancos, alcachofas, palta hass, conservas de vegetales (pimientos jalapeños y lágrima), conservas de frutas (mango, piña, aguaymanto y mandarina), entre otros.

La gerenta de Agroexportaciones del gremio, Susana Yturry Farge, señaló que a raíz de la pandemia más personas en el mundo se sumaron a la tendencia por el consumo de productos de calidad, que aportan a la nutrición, lo cual ayuda a dinamizar la demanda.

En el 2021, Perú despachó a Tailandia productos del sector agroindustrial por US$ 11.2 millones, 5.9% más respecto al 2020. Los principales fueron las uvas, paltas y arándanos con US$ 3.9 millones, US$ 2.5 millones y US$ 2.4 millones, de forma respectiva.

Por montos menores se exportaron mucilagos de semilla de tara, quinua, semillas y frutos oleaginosos, demás frutas y otros frutos sin cocer y tara en polvo, entre otros.

Cabe señalar que en el primer bimestre de este año exportaron a Tailandia un total de 73 empresas, uno menos respecto al mismo periodo del 2021.

