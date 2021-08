Paulatinamente, los conciertos se reanudan con un aforo al 40%. Si bien hay mucha expectativa por parte de las empresas de espectáculos, se deben tomar en cuenta los factores políticos, económicos y sociales, advirtió Coqui Fernández, socio director de Move Concerts Perú.

“Hay que ir con mucho cuidado. Los tickets están volando y no hay que quitarle mérito a ello, pero recordemos que los aforos son reducidos”, agregó.

El principal reto al que se enfrenta la industria es bajar los costos de los espectáculos para que el ticket de entrada sea menor, apuntó el presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge Fernández Mazaira. “Tenemos un público golpeado económicamente. No solo debemos llegar a un acuerdo con los artistas, sino también con los proveedores de servicios como escenario, transporte, luz”, sostuvo el presidente de Arena.

Además, resaltó la necesidad de que el Estado libere a los empresarios de espectáculos del IGV un par de años. De ese modo, el sector podría bajar el costo de las entradas hasta en 30% de lo que se cobraba prepandemia.

Proveedores

Coqui Fernández, de Move Concerts Perú, considera que hay que reconfigurar el negocio, “arriesgarnos todos y no solo el empresario. La idea es darnos la mano realmente”.

Explicó que ello se traduce en que el proveedor cobre sus costos fijos inicialmente y lo restante que sea por porcentaje de ganancia.

“Sería una medida temporal, para el relanzamiento del sector. Ya lo hemos conversado con dos jugadores medulares y están de acuerdo”, señala.

CIFRAS Y DATOS

Conciertos. Artistas extranjeros llegan a Latinoamérica por un mínimo de 10 o 12 conciertos.

Contratos. Move Concerts tiene contrato con cinco artistas internacionales para el 2022.

Expectativa. José Luis Perales llegaría a Lima para su concierto de despedida en el primer trimestre del próximo año.

Conciertos extranjeros para el 2022

Los artistas internacionales no realizarán presentaciones en Perú hasta el primer semestre del 2022. Si bien las empresas de espectáculos ya tienen contratos cerrados, Coqui Fernández socio director de Move Concerts Perú, estimó que los shows de artistas extranjeros se reducirían a la mitad de la cifra anual.

“El artista internacional no bajará su precio porque hay muchos otros países donde puede cobrar más. Si no ven la oportunidad, simplemente no vienen al Perú”, refiere, anotando así el riesgo de apostar hoy por artistas internacionales.

En medio de este escenario, dice, se ha revalorizado lo peruano.

Jorge Fernández Mazaira, presidente de Arena, coincidió en que la reactivación de conciertos extranjeros va a esperar hasta 2022. Y es que los artistas trabajan con giras, no van a un solo país. “Dependemos de Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Todos estos países deberían estar óptimos para hacer giras y tener artistas importantes”, indicó.