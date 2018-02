Empresas pueden convertirse en ‘víctimas de su éxito’, ¿cómo detectarlo y superarlo?

El Perú está lleno de emprendimientos que, con el correr del tiempo, se convierten en microempresas, que pasan a ser pequeñas y medianas empresas pero junto a ese crecimiento se arrastra un problema y es que se vuelven en “víctimas de su éxito”.

Carlo Fidel, director financiero de Vanguardia Financiera, indicó que esto es un “problema bueno” pero que si no se atiende adecuadamente puede desencadenar diversas complicaciones para la empresa, sus propietarios y trabajadores.

“Un problema malo sería que las empresas no puedan vender o tengan falencias en sus aspectos comerciales u operativas del negocio, que hagan que no despegue pero un ‘problema bueno’ es cuando el crecimiento de un negocio se convierte en un obstáculo”, declaró.

En diálogo con Gestion.pe, indicó que si un negocio empieza a crecer y facturar más, entonces las necesidades de esa empresa aumentan y no solo se trata de tener más vendedores o una mejor gestión comercial sino que se debe dar un mayor soporte a la gestión comercial.

“Uno de los efectos que son contraproducentes en el crecimiento es que puede el no tener un orden puede repercutir en la parte financiera. Al no tener un buen manejo financiero o un buen planeamiento financiero que acompañe el crecimiento comercial del negocio pues puedes tener problemas de acceso al crédito, una mala calificación crediticia o tus costos financieros se pueden ir por las nubes si no sabes manejar eso”, detalló.

Todo esto puede ocasionar contingencias tributarias con la Sunat, contingencias laborales o de otras circunstancias que no permiten manejar un negocio como en su auspicioso inicio.

El especialista mencionó que un negocio más grande requiere de procesos mucho más establecidos.

“Cuando la empresa es pequeña, el mismo gerente o dueño podía supervisar muchas de las funciones y áreas, como la comercial, la administrativa o de gestión operativa. Cuando una empresa crece, la dirección y la gestión se convierte en un tema que podría convertirse en un dolor de cabeza si no es bien administrado”, anotó.