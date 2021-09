Empresas







Empresas con sólidos balances brillan en el mercado de valores El grupo que ha estado en auge últimamente es el de las 50 empresas que obtienen mejores resultados cuando se comparan con cinco ratios financieros calculados por Goldman Sachs Group Inc. Entre ellas, Adobe Inc. se ha disparado un 14% en el tercer trimestre, mientras que Costco Wholesale Corp. ha sumado un 17%. y Alphabet Inc. ha repuntado un 18%.