Empresas de Colombia aumentan su apetito por el mercado peruano, ¿cuántas llegarán este año?

Mientras que uno de los temas de debate más populares en Perú es el aumento de la migración de ciudadanos venezolanos, existe otro tipo de migración que se está registrando en nuestro país, aunque en esta ocasión involucra al mercado de la inversión privada y a otro país: Colombia .

Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano , señala que las relaciones entre Perú y Colombia está en sus mejores momentos.

"El crecimiento del sector empresarial colombiano en el Perú están pasando por un momento muy positivo y nuestras empresas están llegando paulatinamente a invertir en este país", comentó a Gestion.pe.

Agregó que las empresas colombianas afincadas en el Perú han invertido alrededor de US$ 10,000 millones en los últimos 15 a 20 años. Sin embargo, no se tiene información exacta de los montos invertidos desde inicios de la década de los 80 cuando arribaron empresas como Laredo y Carvajal.

"Nosotros estamos comprometidos en traer más inversión a este país y estamos apuntando a que en dos, o máximo tres años, estaríamos invirtiendo de US$ 12,000 a US$ 13,000 millones, es decir que aumentaremos en US$ 3,000 millones más", adelantó.

Para los empresarios colombianos, los sectores más atractivos del Perú para invertir son el de generación, que incluye la transmisión eléctrica, la producción de hidrocarburos y gas, y la energía. "Este sector ocupa el 60% de la inversiones que vienen al Perú", declaró.

Detrás de este sector llegaron más empresas interesadas en otros sectores, tales como infraestructura (de gas, instalaciones eléctricas y construcción); hotelero (Estelar, Decameron y Sonesta están en Perú); salud (Sanitas que invertirá US$ 20 millones en el 2019); y construcción.

Es tanto el interés de las empresas colombianas en el mercado peruano que sólo en el 2017 se registró el ingreso de 30 empresas colombianas pero la expectativa es muy positiva para este año.

"Creemos que para este año estarán ingresando 50 a 60 empresas", reveló.

Añadió que el Consejo Empresarial Colombiano tiene registrada a las empresas que ingresan al Perú debido a la alianza que tienen con ProColombia, que es la entidad encargada de promover las inversiones y comercio colombianas en el exterior.

"Nosotros tenemos ya a 120 empresas afiliadas de 22 sectores diferentes y pensamos que este año estaremos cerrando cerca a las 150 empresas afiliadas, lo cual es un número muy importante para nosotros", detalló.

Mayor dinamismo

Asimismo, Gómez manifestó que existe un sector que ha tenido un dinamismo muy especial en la llegada de inversiones colombianas en los últimos y es el de tecnología, que abarca software, hardware y telecomunicaciones.

"El mayor número de empresas (colombianas) que se están acercando aquí son de ese sector y obviamente son empresas de tamaños medianos pero muy seguramente en el corto plazo serán empresas grandes", aseveró.

Las empresas colombianas también ha fijado su puntería en el sector de entretenimiento y transportes del Perú. En el caso de transportes, la inversión colombiana está representada por Avianca y Viva Air, que están anunciando nuevas rutas dentro del Perú.

"Tenemos a una empresa de carga que es AirCaribe que ve el tema de carga para las empresas multinacionales, también tenemos compañías colombianas entre las que operan el Metropolitano. Está Servientrega que es un courier muy importante en Colombia o Expreso Bolivariano en el transporte terrestre", detalló.

En el sector de taxis, las inversiones colombianas están representadas por la compañía Taxi Satelital.

¿Por qué Perú?

El ejecutivo colombiano explicó que el Perú es un mercado muy atractivo para el inversionista colombiano porque en el país se goza de estabilidad jurídica.

"Tenemos convenios binacionales y la facilidad para repatriar capitales, para reintegrar regalías y para el libre movimiento. Crear una empresa acá es relativamente fácil para un inversionista colombiano, a pesar que existen trabas burocráticas.

"Perú es un país que está en pleno desarrollo, sabemos todos que la principal ciudad en Lima que ya bordea los 10 millones de habitantes pero hay otras ciudades que tienen mucho por crecer y que ofrecen grandes oportunidades a los inversionistas colombianos, como ocurre como Arequipa, Trujillo y Cusco.

Recordó que por muchos años, los inversionistas colombianos miraban mucho a Centroamérica, o el mismo Estados Unidos y Venezuela, como destinos para sus inversiones pero eso ha cambiado y ahora Perú es un destino favorito.