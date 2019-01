Empresas cambian enfoque ante explosión de pruebas genéticas

Millones de estadounidenses se han realizado pruebas genéticas para ayudarles a saber más sobre quiénes son o cuán enfermos pueden enfermarse. En un abarrotado campo de firmas que venden pruebas de ADN : 10 nuevos productos ingresan al mercado cada día según una estimación: muchas de las compañías están compitiendo para ordenar sus propias identidades.

El Director Ejecutivo de Color Genomics, Otham Laraki, ex gerente de productos de Google , compara las pruebas genéticas actuales con los primeros días de los teléfonos inteligentes. Cuando los datos de ubicación llegaron a la escena, dijo, todos pensaban que las aplicaciones de registro como Foursquare serían un éxito. Pero la aplicación asesina resultó ser un uso completamente diferente de los datos GPS: Uber.

"Los diagnósticos por sí mismos no serán la aplicación", dijo Laraki.

Al igual que algunos de sus competidores, Color Genomics ha cambiado de marcha recientemente. Está cambiando su enfoque, desde las pruebas médicas de mercadeo a los pacientes hasta la venta de su servicio a compañías que ofrecen atención médica a un gran número de personas. Invitae Corp., mientras tanto, anunció la semana pasada que está tomando el rumbo contrario, ofreciendo sus pruebas a los pacientes de manera más directa. Incluso 23andMe Inc., el gigante de los consumidores de la industria, anunció este mes un cambio propio, asociándose con una aplicación de entrenamiento para perder peso para usar los datos de ADN y repartir consejos personalizados.

Los cambios se producen en el contexto de un negocio en explosión. Un estudio de 2018 en la revista Health Affairs encontró que ya hay unas 75,000 pruebas genéticas en el mercado. La industria de consumo directo al consumidor ha crecido de aproximadamente US$ 15 millones en ventas en 2010 a más de US$ 99 millones en 2017, y se proyecta que alcance US$ 310 millones para 2022, según la empresa de investigación de mercado Kalorama Information.

"Nuestra gran apuesta es que la genética es solo una tecnología, no un producto o un mercado".