Empresas de Asexma Chile buscan socios peruanos para negocios en manufactura

Alrededor de una hora y media de vuelo es lo que separa a las capitales de Perú y Chile, y ese es uno de los motivos que tienen los empresarios chilenos para seguir visitando el mercado peruano en la búsqueda de socios para potenciales negocios pero ¿qué sector los atrae más?

El gerente general de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma) de Chile, Marcos Illescas, indicó que recientemente representantes de 22 empresas del país sureño visitaron el Perú para explorar potenciales negocios con empresarios locales.

"Esta es la misión número 15 que desarrollamos como Asexma y como Chile Manufactura, básicamente estuvo formado por empresas manufactureras de rubros variados", declaró en Gestion.pe.

Detalló que las empresas chilenas pertenecen a rubros como los envases y embalajes, productos para la construcción, protección personal, servicios y robótica.

"Los empresarios peruanos han tenido una buena recepción a esta visita y la perspectiva que tenemos es desarrollar muchas reuniones de prospección y algunas de consolidación, avalado por las reuniones de anteriores visitas gracias a las cuales se están realizando negocios importantes para nuestros empresarios", anotó.

En ese sentido, estimó que los resultados (negocios concretos) de estas misiones empresariales organizadas por Asexma Chile deberían verse en el mediano plazo.

"Las empresas chilenas saben perfectamente que con una primera visita no se van a generar negocios, pero ya se genera el hábito de estar viniendo al mercado, de estar en contacto con potenciales clientes", explicó.

El factor político

Ambos países vienen de un cambio de presidentes aunque en situaciones totalmente diferentes, ya que Sebastián Piñero asumió el gobierno chileno como resultado de un proceso electoral, mientras que Martin Vizcarra reemplaza al renunciante Pedro Pablo Kuczynski, pero eso parece no alterar el ánimo empresarial.

"A juicio nuestro, las empresas medianas, o pymes, no son afectadas por los cambios políticos, ya que hay una dinámica de negocio que es permanente y, por tanto, independiente de los gobiernos", aseveró.

En ese sentido, mencionó que este año se seguirá mostrando un superávit comercial a favor de Chile en su comercio con el Perú.

"A nosotros nos interesa mucho fomentar la exportación de manufacturas y probablemente a los empresarios peruanos también. Hay que salirse de la lógica de la materia prima o el commodity, y empezar a dar valor agregado a nuestras exportaciones", enfatizó.

Chile exportó productos por más de US$ 1,732 millones durante el 2017, mientras que Perú envió productos por casi US$ 1,100 millones, originando un saldo positivo de aproximadamente US$ 600 millones a favor del país sureño.

"Para este año debería haber un monto similar y favorable a Chile. Pero a nosotros nos interesa que se exporte manufactura", pronosticó.

Sectores atractivos

Illesca detalló que un rubro manufacturero interesante para ambos países son los envases de embalaje, más ahora que la legislación chilena establece que cada empresa productora se haga responsable de sus residuos plásticos.

"En Perú también está esa tendencia y ya se está conversando al respecto a esa ley, para generar esa conciencia del reciclaje. Este es un sector interesante para trabajarlo como mercado", indicó.

Otro sector con potencial de negocio para las empresas de manufactura de Perú y Chile es la minería.

"También es muy interesante la agroindustria, donde Perú tiene un buen desarrollo y nosotros también", dijo.