El mayor operador uruguayo de zona franca, Zonamerica SA, que alberga a más de 350 empresas, planea comenzar la construcción de más de US$ 100 millones en proyectos inmobiliarios hasta el próximo año, ya que apuesta a que las cadenas de suministro globales aumentarían el atractivo del país como centro regional.

Esos proyectos incluyen US$ 18 millones en nuevas oficinas y espacios de almacenamiento, ya que empresas como el fabricante alemán de herramientas eléctricas Einhell Germany AG y el minorista brasileño Lojas Renner SA abastecen sus operaciones sudamericanas desde Zonamerica, señaló el gerente general, Martín Dovat.

“Que se hayan quebrado las cadenas de valor internacional que estaban muy ‘just in time’, fortalece el concepto de distribución regional”, dijo Dovat en una entrevista en su oficina en Montevideo. “Tener los inventarios más cerca del consumidor, que en definitiva es a quien hay que atender, es una necesidad más fuerte”.

La creciente red logística internacional que surgió en la década de 1990 se ha visto afectada por la pandemia, la política “cero covid” de China y la guerra en Ucrania. Zonamerica apuesta a que el aumento de los costos de trasladar bienes por todo el mundo pueda ayudar a Uruguay a sumarse a las oficinas regionales y los centros de distribución que las multinacionales han abierto en los últimos años.

Gracias a la estable economía del país, sus exenciones fiscales y la proximidad a Argentina y Brasil, las zonas francas de Uruguay han captado gran parte de ese negocio.

En el 2019, más de 1,000 empresas, como el fabricante finlandés de celulosa UPM-Kymmene Oyj y la india Tata Consultancy Services Ltd, exportaron bienes y servicios por US$ 5,300 millones, según un informe del centro de estudios local Ceres. Las empresas que operan desde Zonamerica representaron casi US$ 2,200 millones de esas exportaciones.

Zonamerica está recibiendo más consultas de empresas chilenas, peruanas y brasileñas. Estas últimas buscan un “hub estratégico” para atender a la América Latina hispanoparlante, sostuvo Dovat.

Dovat también quiere impulsar la competitividad de su zona franca mediante la construcción de viviendas cercanas a Zonamerica, donde trabajan más de 10,000 personas. La firma planea iniciar el próximo año una empresa conjunta inmobiliaria de US$ 50 millones y está intentando volver a zonificar terrenos para otro proyecto comunitario de 20 hectáreas que incluirá bienes raíces residenciales, comerciales y educacionales, dijo.

“Es un proyecto que, solo en infraestructura, estamos hablando de más de US$ 40 millones”, indicó Dovat en referencia al proyecto comunitario. “Seríamos ‘master developer’”.

