Inversionistas y el mayor generador de energía de Chile están en desacuerdo con la oferta de la compañía para recomprar US$ 388 millones de deuda.

La oferta proviene de Empresa Eléctrica Angamos SpA, una subsidiaria de AES Gener SA que administra una central eléctrica de carbón de 558 megavatios en la región de Antofagasta, zona chilena de gran actividad minera.

Está ofreciendo US$ 970 en efectivo por cada US$ 1,000 de bonos con vencimiento en el 2029, lo que agrega US$ 30 adicionales para aquellos tenedores de bonos que acepten el acuerdo antes de la fecha límite establecida para el lunes.

Los tenedores de bonos están retrocediendo y dicen que la compañía debería ofrecer al menos el monto en el que se negociaban los bonos cuando se realizó la oferta el 8 de setiembre.

El precio rondaba los 105 centavos por dólar, pero desde entonces ha caído a su valor par. Los bonos tienen el peor desempeño entre los bonos corporativos en dólares de Chile en el último mes, según datos compilados por Bloomberg.

Si bien los acreedores normalmente rechazarían una oferta que consideran demasiado baja, los inversionistas dijeron que esa no es una opción en este caso. Esto se debe a que BHP Group Plc, una de las compañías mineras más grandes del mundo, rescindió prematuramente contratos para comprar energía a Angamos para dos de sus minas chilenas.

Esos contratos, que representaban 86% de la energía que produce la planta, finalizarán en agosto de 2021, en lugar de 2029, lo que generó la duda entre los inversionistas sobre si habrá suficientes ingresos para pagar los bonos.

La oferta tiene sentido para la compañía, pero probablemente dejará a los inversionistas con un sabor agrio, dijo Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, una corredora de Santiago.

“Está dentro de las reglas del juego”, dijo. “Probablemente en futuras emisiones de deuda, AES Gener será castigada por el mercado debido a esta experiencia”.

Los acreedores dijeron que compraron deuda a una compañía con grado de inversión con contratos de suministro de energía a largo plazo. Después de que BHP decidiera terminar esos acuerdos de forma prematura, Angamos indicó que recibiría un pago de US$ 720 millones por el valor restante de los contratos. Los inversionistas dijeron que el pago debería reflejarse en el precio de oferta de los bonos.

“Es de mala fe, especialmente de una compañía de grado de inversión. Básicamente, están despojando al bono del efectivo o activo subyacente”, dijo Sanchay Singla , administrador de dinero en Legal & General Investment Management, que posee los bonos. “La compañía está tratando de obligar a los inversionistas a presentar ofertas por debajo del precio de mercado”.

AES hizo la oferta “de manera proactiva y voluntaria”, dijo un portavoz en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. La oferta se produjo “en respuesta a los comentarios de los inversionistas durante el año pasado desde que se anunció al mercado la decisión unilateral de BHP de rescindir sus contratos con Angamos en el tercer trimestre de 2019”.

Cambio a energías renovables

Los efectos colaterales para los tenedores de bonos son, de alguna manera, una consecuencia de la estrategia corporativa más amplia de AES Gener de alejarse del uso del carbón. La terminación anticipada de los contratos de Angamos es una “buena noticia” para la empresa matriz, escribió Fernán González, jefe de investigación del Banco de Chile en Santiago, en una nota.

“La compañía se está volviendo más ecológica y está monetizando los pagos futuros, lo que le permite tener acceso a efectivo antes para desapalancar y centrarse en futuros proyectos de crecimiento”, escribió. AES Gener producirá aproximadamente la mitad de su energía a partir de fuentes renovables para el 2024, frente a 30% actual, escribió González.

AES planea cerrar la planta de Angamos en el 2022, una vez que no sea necesaria para el suministro de la red, dijo la compañía el mes pasado. Los tenedores de bonos se quedan con pocas alternativas, señaló Rodrigo Barros, administrador de fondos de deuda latinoamericana en Credicorp Capital en Santiago.

“La oferta de AES Gener es bastante agresiva y con un pricing fuera del mercado”, dijo. “Este es un mal precedente de la relación de la compañía con el mercado”.

La compañía tiene aproximadamente US$ 388 millones de capital restante de los US$ 800 millones de deuda que vendió en el 2014 con un cupón de 4,875%, según datos compilados por Bloomberg.

El mes pasado, Moody’s redujo su perspectiva para la calificación Baa3 de Angamos de estable a negativa, diciendo que el término de los contratos de suministro dejó a los tenedores de bonos expuestos al mercado spot.

Legal & General está “discutiendo internamente la respuesta de la compañía con nuestro equipo de administración”, dijo Singla . “Esta es una decisión muy miope de la compañía que aumentará los costos de préstamos en el futuro”.

La oferta vence el 5 de octubre.