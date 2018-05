Empresa danesa de cargas afirma ser capaz de sobrevivir a Amazon

Amazon.com Inc. podrá estar a punto de transformar abruptamente el mercado de despacho de cargas, que mueve US$ 500,000 millones, pero no todas las empresas con las que compita sufrirán por igual.

Según el máximo ejecutivo de DSV A/S, el uso de tecnología de esta agente de cargas danesa, que incluye soluciones avanzadas de monitoreo digital, la ayudará a mantener una ventaja. Por otro lado, los competidores que se queden atrás en materia de tecnología sufrirán, lo cual podría achicar el número de operadores en el mercado.

“Está cambiando el escenario competitivo, pero esperamos que eso nos juegue a favor”, dijo en entrevista el máximo responsable de DSV, Jens Bjorn Andersen.

Su empresa de despacho de cargas es la quinta más grande del mundo y controla cerca de 2% del mercado global. “Nuestros clientes nos exigen cada vez más en cuanto a transparencia, monitoreo, rastreo y soluciones digitales”, djio Andersen. “Algunos de nuestros competidores no pueden brindar esos servicios a nuestro nivel. Esa será una ventaja competitiva”.

Competencia

DSV, con sede al oeste de Copenhague, la capital de Dinamarca, realizó más de 65 millones de transacciones electrónicas de clientes el trimestre pasado. Más del 80% de sus reservas se realiza electrónicamente, en comparación con solo 10% hace unos años, dice Andersen.

Amazon, el gigante de la venta minorista con sede en Seattle, está probando su propia red de entregas, y podría quitarles negocios a dos viejas socias, United Parcel Service Inc. y FedEx Corp. “Estamos vigilando esto muy atentamente”, dijo el máximo responsable de DSV. “Es evidente que Amazon podrá quedarse con una parte”.



Amazon podría afectar el crecimiento de DSV en las entregas minoristas, golpe que la empresa danesa “recibirá al mentón”, dijo el máximo ejecutivo. Y considera poco probable que el coloso de la venta minorista estadounidense apunte a quedarse con una mayor parte de mercado de despacho de cargas.

Pero no solo Amazon plantea una amenaza. A.P. Moller-Maersk A/S, la empresa de transporte marítimo más grande del mundo, con sede en Copenhague, está trabajando en una nueva estrategia que la transformará en una entregadora de puerta a puerta de bienes por contenedor y así dará impulso a su agencia de cargas.

Dinamarca Jens Bjorn Andersen, CEO de DSV. (Foto: Bloomberg)

Cuestión de tamaño

Andersen afirma que los agentes de cargas de menor tamaño que su empresa la tienen más difícil para descubrir cómo competir con gigantes como Amazon y Maersk. Pero según él, DSV tiene tamaño suficiente como para lidiar con las perturbaciones.

“No quiero sonar arrogante, pero la verdad es que somos uno de los agentes más grandes del mercado y necesitamos usar ese potencial”, dijo Andersen.

DSV fue fundada a fines de los años setenta. Su valor de mercado actual es de US$ 15,000 millones y tiene 47,000 empleados.

“Admito sin problemas que me puedo inquietar mucho por Amazon, por las líneas de contenedores, por startups o por dos adolescentes en un sótano de California que quizás hayan inventado algo que no vimos”, dijo Andersen. “Pero después pasa un trimestre más y alcanzamos el crecimiento buscado en todos nuestros parámetros fundamentales”.