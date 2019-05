Los empleados de Uber pueden no estar de buen humor

Mucho se ha escrito sobre quién puede hacer una fortuna y quién no con la próxima oferta pública inicial de Uber Technologies Inc. Un grupo que en gran medida ha sido ignorado es el de los empleados de Uber, para quienes la OPI no es necesariamente un acontecimiento muy feliz.

El precio de las acciones de Uber se ha mantenido relativamente estable en sus importantes ventas de acciones a inversionistas privados desde mediados del 2016, en cerca de US$ 49 por acción, según un análisis de EquityZen, que posee un mercado para comercializar acciones de empleados en startups.

Se espera que la compañía establezca el precio de su OPI el jueves por la noche, y podría ser aproximadamente el mismo precio de las acciones o un poco más bajo. En otras palabras, el precio de las acciones de Uber no se ha movido en casi tres años.

¿Por qué esto es importante para los empleados? Considere a un empleado hipotético de Uber, contratado a fines del 2016 y que podría haber recibido un paquete de compensación que incluía el derecho a recibir 10,000 acciones de Uber en el futuro si se mantuviera en la compañía durante varios años y cumpliera con otros objetivos.

Estas acciones, en base a lo que los grandes inversionistas privados pagaron recientemente por las acciones preferentes de Uber, habrían valido unos US$ 500,000 en aquel entonces. En la OPI del jueves, también podrían valer unos US$ 500,000.

Medio millón de dólares es un dinero que cambia la vida de la mayoría de las personas. Pero si va a trabajar para una startup, puede ser un gran riesgo. La mayoría fallan. Entonces, cuando las cosas se resuelven, muchos trabajadores tienen visiones de las acciones de su compañía aumentando su valor.

Uber es un éxito, y el valor de las acciones no se ha movido por un tiempo. The Information reportó el miércoles que en una reciente reunión de toda la compañía, un empleado de Uber preguntó sobre el relativamente estático precio de la acción.

Nadie llora por los trabajadores de Uber que ganan sueldos significativos y se adjudican acciones. Pero en la batalla constante de Silicon Valley por contar con ingenieros talentosos, un precio fijo de las acciones no representa una gran herramienta de retención.

Es fácil imaginar que si alguien ha soñado con que el precio de la acción de Uber se duplica al momento en que la empresa se hizo pública, la realidad de la OPI podría no cumplir con sus expectativas.

Recuerde, también, que los empleados de Uber han pasado por malas experiencias en los últimos años con el drama de la administración y un juicio sobre el trato de la empresa a los trabajadores y la cultura corporativa general.

El ejemplo de Uber demuestra que los empleados de startups -especialmente los que se incorporan cuando la empresa está más madura- a menudo no se hacen ricos, incluso aunque las empresas tengan éxito.

Muchos trabajadores se encuentran en el último escalón de los accionistas y tienden a tener menos información sobre el valor y las perspectivas de su empresa que cualquier otra persona que posea acciones.

El ingeniero Jackie Luo de Square Inc. tiene un hilo de comentarios en Twitter con ejemplos sobre cómo les fue a los trabajadores de tecnología con su capital. Hay tantos sueños destrozados como fuertes ganancias inesperadas allí.

Mary Russell de Stock Option Counsel, que asesora a los empleados sobre compensaciones en startups, dijo que las personas que evalúan las ofertas de empleo deberían analizar solo el valor del patrimonio propuesto en el momento de la negociación, no lo que podría valer en un futuro de ensueño.

Esto no siempre es fácil, porque Russell dijo que los reclutadores de startups a veces sugieren que un aumento de 10 veces en la valoración en el pasado es un indicio de lo que los futuros empleados pueden esperar de su patrimonio.

Es importante decir que, al igual que la mayoría de los empleados de compañías que han salido a bolsa recientemente, los trabajadores de Uber no pueden vender sus acciones durante al menos seis meses después de la OPI.

Las acciones pueden subir significativamente su valor para entonces. (O podrían bajar. Las acciones del rival Lyft Inc. han caído un 25% desde su OPI a fines de marzo). Y, por supuesto, parte de los más de 22,000 empleados de Uber -los que se incorporaron anticipadamente y pudieron vender las acciones de Uber antes del IPO- tendrán o ya tuvieron la ganancia inicial de la imaginación popular digna de un yate.

Habrá celebraciones en la sede de Uber en San Francisco esta semana. Pero no todos pueden estar de humor para la fiesta.

Por Shira Ovide



