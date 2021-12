La unidad Eve Urban Air Mobility de Embraer SA se fusionará con Zanite Acquisition Corp. el próximo año, el último de una serie de acuerdos en los que empresas de taxis aéreos buscan capital en los mercados públicos.

La transacción anunciada el martes incluye US$ 237 millones en efectivo de Zanite, una empresa de adquisiciones de propósito especial, conocidas como SPAC, y una PIPE, o inversión privada en capital público, de US$ 305 millones. La PIPE cuenta con múltiples inversionistas, incluidos US$ 175 millones de Embraer y US$ 105 millones de un consorcio que incluye a BAE Systems, Rolls-Royce Holdings Plc y dos aerolíneas regionales estadounidenses, Republic Airways y SkyWest Inc.

Embraer mantendrá una participación del 80% en el capital de la empresa tras la fusión. Bloomberg News informó por primera vez sobre las conversaciones entre Eve y Zanite en junio.

La combinación, que se espera que se cierre en el segundo trimestre del 2022, valora a Eve en US$ 2,400 millones. Embraer acordó un bloqueo de tres años de sus acciones de reinversión, mientras que el patrocinador de Zanite bloqueará durante tres años sus acciones de fundador.

Los certificados de depósito estadounidenses de Embraer negociados en Nueva York subieron un 15% a US$ 15.97 a las 10:08 a.m., hora del Este, el mayor incremento en más de seis meses. Zanite avanzó un 0.3% a US$ 10.18.

Zanite está dirigida por los codirectores ejecutivos Kenn Ricci, copropietario de Directional Aviation Capital, que controla el proveedor de vuelos privado Flexjet, y Steve Rosen, cofundador de la firma de capital privado Resilience Capital Partners. La SPAC, con sede en Cleveland, recaudó US$ 230 millones en una oferta pública inicial el año pasado.

Eve dijo que ha recibido más de 1,700 pedidos de su vehículo eléctrico de 17 clientes de lanzamiento, una cartera de pedidos que valora en US$ 5,000 millones.

La compañía, que tiene su sede en Melbourne, Florida, estará dirigida por los codirectores ejecutivos Jerry DeMuro, antiguo director ejecutivo del contratista de defensa BAE Systems Inc., y Andre Stein, que ha sido el máximo ejecutivo de Eve desde su fundación. Eve espera cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo EVEX.

Otras empresas de aviones eléctricos, como Joby Aviation, Lilium y Archer Aviation, han salido a bolsa a través de fusiones SPAC en el 2021. Las acciones de Archer han caído un 35% este año hasta el lunes, mientras que las de Joby y Lilium han bajado un 41%.