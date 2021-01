El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinoza-Saldaña, aseguró que el caso Paramonga no es precedente, ni doctrina jurisprudencial para el caso Telefónica ante este instancia por el cobro de deudas tributarias que suman S/ 729 millones.

“(Respecto al caso Telefónica preocupa un fallo que se dio en diciembre donde usted tuvo un voto singular con otra empresa Paramonga, era que la firma no tiene porque pagar los intereses si es que el tribunal fiscal se demora y hay temor de que marque un precedente para Telefónica, ¿marca un precedente?) La sentencia de Paramonga no es precedente ni doctrina jurisprudencial, pero yo ahí tendría un desacuerdo ya que el caso Paramonga no es igual que el caso Telefónica”, declaró a TV Perú.

A reglón seguido, dijo que el caso más reciente visto por el TC -relacionado a Telefónica- sobre el cobro de S/ 20,000 millones, “lo que se se alega es proporción del plazo razonable que es no es lo que alegaba Paramonga, esta alegaba si el cumplimiento del plazo es legal, es decir, yo tengo cinco días para resolver, pero claro objetivamente el caso por su complejidad no lo voy a resolver en cinco días”.

“Lo que planteaba Paramonga era que se cumpla el plazo legal y por eso yo voté en compra ya que dada su complejidad era imposible cumplirlo en el tiempo, pero el caso Telefónica -el que estamos por votar- es distinto ya que es un caso que demora siete meses en la Sunat y demora siete años en el Tribunal Fiscal. Entonces, la pregunta es si cumplimos con los requisitos del plazo razonable o si el caso es complejo o no. Lamentablemente no te puedo responder porque estaría adelantando opinión”, detalló.

