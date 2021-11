El presidente ejecutivo de Tesla Inc , Elon Musk, vendió otro bloque de acciones de la compañía por unos US$ 700 millones, según documentos presentados el viernes, mientras el multimillonario aprovecha un alza meteórica que elevó el valor del fabricante de automóviles eléctricos a más de US$ 1 billón.

La segunda ronda de fuertes ventas de acciones de esta semana llega unos días después de que la persona más rica del mundo y principal accionista de Tesla tuiteó que vendería el 10% de sus acciones si los usuarios de la plataforma de redes sociales aprobaban la medida.

Musk dio a conocer la venta de acciones adicional, que tuvo un valor de US$ 687 millones, en una presentación al regulador después de desprenderse de papeles valorados en US$ 5,000 millones a principios de semana.

La venta de acciones, que marcó la primera vez que Musk se desprende de una participación de ese tamaño desde que el fabricante de automóviles eléctricos fue fundado en el 2003, fue muy grande según los estándares del mercado de capitales, más importante que las ofertas públicas iniciales de la mayoría de las empresas.

“Los inversores de Tesla están agotados después de la montaña rusa en la que han estado. No espero un gran impacto en el precio de las acciones después de lo que ya hemos pasado”, dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados en City Index en Londres.

En lo que va de la semana, Tesla ha perdido US$ 157,000 millones en valor de mercado, más que las capitalizaciones de mercado combinadas de Ford Motor Co y General Motors Co. A pesar de estas pérdidas, Tesla sigue siendo el fabricante de automóviles estadounidense más valioso.