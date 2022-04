Elon Musk está dispuesto a invertir entre US$ 10,000 y 15,000 millones de su propio dinero para sacar de la bolsa a Twitter Inc y planea lanzar una oferta pública en unos 10 días, informó el New York Post el martes, citando dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El multimillonario recurrió a Morgan Stanley para recaudar otros US$ 10,000 millones en deuda, según el informe.

La empresa de redes sociales adoptó una “píldora venenosa” la semana pasada para protegerse de la oferta de compra de su segundo mayor accionista por US$ 43,000 millones.

Twitter y Tesla no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Twitter baja en Wall Street pese al creciente interés por su compra

Caída en Wall Street

Twitter bajaba este martes en Wall Street pese al creciente interés por su compra que ha suscitado en el mundo corporativo la oferta de US$ 43,000 millones del empresario Elon Musk, ante la cual la red social ha buscado protegerse.

A las 10.30 de la mañana en la Bolsa de Nueva York, Twitter bajaba un 2,35 % y se situaba en 47,36 dólares por acción, horas después de conocerse que el fondo de inversiones Apollo Global baraja financiar una posible adquisición de la red social por parte de otra empresa.

Según reportó The Wall Street Journal este lunes, citando fuentes conocedoras del asunto, Apollo ha estado evaluando respaldar una posible compra de Twitter pero también una “potencial cooperación” entre la plataforma y Yahoo, negocio mediático que adquirió deVerizon.

Desde la oferta de Musk, también han mostrado interés por la red social Thoma Bravo, que barajaría una compra, o las financieras Morgan Stanley y Goldman Sachs, que buscarían un rol en una potencial operación de terceros, de acuerdo a medios especializados.

A principios de mes se reveló que Musk, el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo, se había hecho con un 9.2% del accionariado de Twitter convirtiéndose en socio mayoritario, a lo que siguieron varios días de confusión sobre si se integraría en su junta directiva.

La semana pasada, el multimillonario lanzó una oferta formal de US$ 43,000 millones por la empresa tecnológica y amenazó con vender todas sus acciones si su intento de adquisición era rechazado, ante lo que esta reaccionó rápidamente para protegerse y ganar tiempo.

Al día siguiente, Twitter aprobó una medida -conocida como “píldora de veneno” en el mundo empresarial- que complica de manera legal la toma de control de la entidad a través de la “acumulación en el mercado abierto” y que tiene un año de duración, según indicó en un comunicado.

En el último mes, coincidiendo con las muestras de interés del mundo corporativo, Twitter se ha revalorizado en bolsa cerca del 24 %, pero su capitalización ha decaído notablemente desde el primer trimestre del año pasado, cuando se situó en su valor máximo histórico.

En el ejercicio 2021, la empresa perdió US$ 221 millones, lo que supuso una mejora significativa respecto al anterior, en el que perdió cinco veces más dinero, gracias al aumento de sus ingresos esencialmente por la buena marcha de su negocio publicitario “online”.