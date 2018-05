Eli Lilly comprará Armo Biosciences para ampliar cartera de fármacos contra el cáncer

Eli Lilly and Co comprará Armo BioSciences por unos US$ 1,600 millones para expandir su portafolio de fármacos vinculados a las terapias inmunológicas contra el cáncer, en momentos en que la farmacéutica estadounidense intenta competir con rivales en un lucrativo mercado.

La oferta de Lilly de US$ 50 por acción en efectivo representa una prima de 68% respecto al precio de cierre del papel de Armo del miércoles.

El acuerdo, que se produce apenas cuatro meses después de que Armo debutó en Wall Street, daría acceso a Lilly a pegilodecakin, una prometedora terapia inmunológica contra el cáncer que aún no recibe aprobación de las autoridades regulatorias.

El tratamiento, que se encuentra en la última etapa de ensayos clínicos, está siendo evaluado en pacientes con cáncer al páncreas. También está en una etapa preliminar para determinar si puede emplearse contra otros tipos de cáncer.

Las terapias inmunológicas para el cáncer constituyen una de las áreas de tratamiento de más rápido crecimiento contra la enfermedad y han atraído a grandes farmacéuticas como Merck y Bristol-Myers Squibb, que compiten estrechamente por una mayor participación del mercado.

Se espera que el acuerdo por Armo Biosciences esté finalizado para fines del segundo semestre del 2018.