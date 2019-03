Eléctrica Santa Rosa pone US$ 2.47 millones en mercado alternativo de valores En la primera emisión de Eléctrica Santa Rosa, por un monto de US$ 1.5 millones ampliable hasta US$ 2.5 millones, se obtuvo una demanda de US$ 4.2 millones y se adjudicaron US$ 2.478 millones.

Eléctrica Santa Rosa interpuso la denuncia contra Electro Dunas por 'antitrust'. (Foto referencial: USI) (Foto referencial: USI)