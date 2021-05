El COVID-19 y la coyuntura electoral en el Perú han expuesto diversos riesgos que antes no eran tan evidentes para los inversionistas, lo que genera inusuales movimientos en los mercados.

Ante este escenario, desde Independiente SAF recomiendan evaluar y entender adecuadamente las implicancias de tomar determinadas posiciones en un entorno poco predecible como el que se atraviesa a nivel local.

“En ocasiones, es posible encontrar una oportunidad de inversión que podría pagar mucho, pero el rendimiento siempre va de la mano del riesgo. Y muchas veces el problema es que no se entiende cuál ese ese riesgo”, explica Aldo Franciscolo, Head de Research de Independiente SAF.

En medio de una pandemia que aún causa estragos en al economía y la cercanía de la segunda vuelta, “lo que ha cambiado fundamentalmente es la incertidumbre que amplifica los riesgos que ya existían en una economía como la nuestra”, agrega.

Riesgos comunes

Franciscolo pone como ejemplo el valor de un inmueble. “Normalmente uno no siente la variación en el precio de una casa porque no se marca a toda hora, como sí ocurre con la acción de una empresa. Se piensa que es estable hasta que alguien diga lo contrario”, agrega. Pero no es así.

Lo que no ve el propietario o quien va a comprar la vivienda en el ejemplo anterior es el riesgo de volatilidad, indica.

Este es el riesgo por excelencia y el que más afecta a los inversionistas. Cuando el panorama es incierto, el precio de los activos sube y baja. Es lo que ocurre en la actualidad con la coyuntura política y sanitaria.

“Existe la posibilidad de que tras el resultado de las elecciones presidenciales pueda cambiar el modelo económico. Esto genera movimientos de corto plazo en el valor de los activos líquidos (acciones o bonos)”, indica Luciana Bonifaz, jefa de Inversiones de Independiente SAF.

Añade que esto también alcanza a mercados como el inmobiliario. “Por el riesgo político, uno podría terminar vendiendo un terreno o una casa a un 40% menos de su valor. Esto debido al miedo, que a veces hace que se tomen malas decisiones de inversión”, señala Bonifaz.

Liquidez

El riesgo de liquidez implica no encontrar a alguien que compre el activo que se quiere vender. Cuando esto ocurre, se pierde valor en el precio de venta o incluso simplemente no se consigue vender.

“Normalmente el riesgo de liquidez va de la mano con la volatilidad. Es decir, mientras más liquidez, la volatilidad es más notoria”, explica Franciscolo.

Luciana Bonifaz precisa que el mercado de capitales peruano es uno de los menos líquidos de nivel global. “Es por ello que cuando los activos caen, no necesariamente se recuperan con rapidez por más que tengan buenos fundamentos”, aclara.

Este es un factor importante a tomar en cuenta ahora que la plaza bursátil se ha vuelto sensible a la coyuntura.

Durante los últimos meses, el riesgo cambiario también ha cobrado relevancia. En lo que va del año, las inversiones en soles han perdido 6% de su valor debido únicamente a la devaluación de la moneda local. Es por ello que desde Independiente SAF recomiendan invertir en dólares americanos, debido a su seguridad.

Oportunidades

Hay quienes consideran, afirma Franciscolo, que estos ciclos de turbulencia son indicados para realizar compras de activos. Sin embargo, advierte que esto implica tomar riesgo que algunos inversionistas no entienden del todo.

“El riesgo más peligroso, el que más te debe preocupar, es el que no entiendes”, asevera.

Luciana Bonifaz reconoce que en en el mercado local pueden aparecer oportunidades , pero implicaría especular. “No es lo mismo invertir y cuidar los ahorros en el tiempo que hacer un trade de corto plazo”, añade.

Ante este escenario, Bonifaz y Franciscolo consideran que el mejor mercado para invertir es Estados Unidos.

“Una y otra vez el mercado americano ha demostrado que se cae menos y se recupera más rápido”, indica Franciscolo.

En lo que va del 2021, las acciones americanas han subido 12%. Mientras que en el mundo la mayoría de economías siguen buscando el camino a la recuperación, el mercado estadounidense ya se recuperó y se encuentra otra vez en récords históricos.

“En momentos de gran incertidumbre, Estados Unidos y el dólar americano son por excelencia el refugio para los inversionistas del mundo”, agrega Bonifaz.