Por Tae Kim

Apple Inc. lo ha vuelto a hacer. El miércoles, solo dos años después de convertirse en la primera compañía estadounidense en presumir de una valoración de mercado de US$ 1 billón, se convirtió en la primera en superar los US$ 2 billones. Llegar al próximo billón puede no ser tan fácil.

Con el aumento de aproximadamente 60% de sus acciones este año, Apple se encuentra entre los ganadores de las grandes tecnológicas que se han beneficiado de una “prima de seguridad”.

Los inversionistas han acumulado las acciones del fabricante de iPhone, así como las de otras empresas tecnológicas como Amazon.com Inc., Facebook Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., apostando a que sus modelos de negocio, balances sólidos y grandes saldos de efectivo las harán más resistentes en medio de las consecuencias económicas de la pandemia mundial de COVID-19.

De hecho, Apple publicó impresionantes resultados financieros del trimestre de junio el mes pasado gracias a fuertes ventas, un lanzamiento de un iPhone de bajo costo perfectamente programado y un impulso del estímulo del gobierno de EE.UU.

Pero se enfrenta a un camino más incierto por delante. Primero, la valoración de Apple ahora incorpora expectativas futuras elevadas. Para ilustrar, el consenso actual de Wall Street para las ventas del año fiscal 2020 de Apple que terminará en septiembre es solo 3% más alto que sus ingresos hace dos años.

Y sin embargo, el precio de las acciones se ha más que duplicado en ese período, lo que resulta en una costosa valoración de aproximadamente 33 veces las ganancias de los próximos cuatro trimestres.

La alta valoración de Apple deja poco margen para la decepción, pero el éxito de su próxima lista de productos no es algo seguro. En contraste con el modelo de iPhone SE más barato que impulsó su trimestre de junio, la compañía tendrá que convencer a los consumidores de que compren iPhone de US$ 1,000 cuando lance nuevos modelos habilitados para 5G este otoño.

Y estos teléfonos más caros pueden ser una propuesta difícil con decenas de millones de estadounidenses que enfrentan inseguridad laboral.

Además, sigo siendo escéptico de que habrá nuevas aplicaciones en el corto plazo que necesiten velocidades inalámbricas de quinta generación más rápidas, lo que hará que las actualizaciones de teléfonos sean menos convincentes. Finalmente, según informó Bloomberg News la semana pasada, tampoco parece que haya mucha innovación de Apple en el frente de los servicios, solo una nueva suscripción virtual de clase de acondicionamiento físico y algunos paquetes de suscripción modestos.

Además de todo esto, Apple se enfrenta a un mayor escrutinio regulatorio sobre su posición dominante en el mercado de teléfonos inteligentes. En junio, la Unión Europea anunció que había abierto dos investigaciones formales antimonopolio sobre Apple, y una de las investigaciones revisaba específicamente requisitos de su sistema de compra en la aplicación.

El mes pasado, el director ejecutivo, Tim Cook, también tuvo que defender las políticas de la tienda de aplicaciones de la compañía y la alta estructura de tarifas antes de una emblemática audiencia antimonopolio de la Cámara de Representantes. Obviamente, si cualquiera de estos reguladores globales reprime las prácticas comerciales de Apple, podría afectar negativamente su rentabilidad.

No hay duda de que el ascenso de Apple a US$ 2 billones es impresionante. El aumento a US$ 3 billones puede serlo aún más, porque será mucho más difícil.