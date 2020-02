Cuando Elon Musk obtuvo US$ 1,300 millones de Nevada en el 2014 para abrir una gigantesca planta de baterías, Jeff Bezos lo notó. En reuniones, el jefe de Amazon.com Inc. expresó su envidia por la forma en que Musk había enfrentado a cinco estados entre sí, en una guerra de ofertas por miles de empleos en manufactura; se preguntaba por qué a Amazon le parecía bien aceptar incentivos relativamente insignificantes. Era un tema al que Bezos volvía con frecuencia, según cuatro personas al tanto de su pensamiento. Luego, en el 2017, un ejecutivo de Amazon envió un correo electrónico de felicitación alabando a su equipo por obtener US$ 40 millones en incentivos gubernamentales para construir un centro aéreo de US$ 1,500 millones cerca de Cincinnati. La suma insignificante molestó a Bezos, dicen las personas, y lo impulsó aún más a probar algo nuevo.

Y entonces, cuando Amazon lanzó una segunda operación para una segunda sede en septiembre del 2017, la compañía dejó en claro que estaba buscando incentivos del gobierno a cambio de una promesa de invertir US$ 5,000 millones y contratar a 50,000 personas. El llamativo concurso al estilo reality generó una cobertura de los medios sin cuartel, atrajo ofertas favorables de 238 ciudades de América del Norte y terminó con la decisión de Amazon de dividir el llamado HQ2 entre Nueva York y Virginia. Luego, los políticos progresistas atacaron los US$ 3,000 millones en incentivos ofrecidos por Nueva York, y Bezos se retiró. Amazon fue ampliamente ridiculizada por su fracaso en cortejar a los políticos de Nueva York. La historia, descrita aquí por primera vez, muestra a un equipo que se convirtió en víctima de su propia arrogancia. La frustración de Bezos con lo que él consideraba la escasa generosidad del gobierno llevó a los ejecutivos a desechar las lecciones aprendidas a lo largo de los años, a favor de una solicitud abierta de exenciones de impuestos y otros incentivos.

Los empleados con experiencia en la negociación de acuerdos en todo el país anticiparon problemas, pero sus advertencias fueron ignoradas por aquellos ansiosos por complacer a Bezos. Secretos y separados del resto de la compañía, según personas familiarizadas con la situación, los miembros del equipo HQ2 se imaginaban titulares y alboroto y se convencieron de que Amazon sería bienvenida en cualquier lugar.

Esa suposición continúa resonando hoy, no menos entre los funcionarios de las ciudades en todo el continente que se sintieron manipulados por Amazon, según personas familiarizadas con su razonamiento. Mientras tanto, un grupo bipartidista de legisladores estatales está considerando un pacto de no agresión para detener el tipo de guerra de licitación de incentivos fiscales desatada durante el proceso HQ2. “Todo esto fue un ejercicio de ego que explotó en la cara de Jeff Bezos”, dice una de las personas.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Amazon dijo que la compañía ha invertido US$ 270,000 millones en 40 estados y ha creado más de 500,000 empleos con salarios competitivos, beneficios y capacitación de empleados. “Nos asociamos con cientos de comunidades en todo el país para brindarles nuevos empleos e inversiones. Al igual que muchas otras compañías, somos elegibles para acceder a programas de incentivos creados y regulados por ciudades y estados para atraer nuevos inversores, ya que saben que estas inversiones pagan un dividendo a largo plazo en forma de empleos, nuevas oportunidades económicas e ingresos fiscales incrementales”.

Durante años, el equipo de desarrollo económico de Amazon siguió un proceso bien planeado, apodado el “carro de bienvenida” internamente, el cual se desarrolló a medida que la compañía comenzó a construir almacenes en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Para evitar preocupaciones sobre el tráfico, las condiciones de trabajo y la competencia con las tiendas locales, los ejecutivos organizaban reuniones informativas, invitando a residentes y partes interesadas a hacer preguntas. Todo el tiempo, el equipo de relaciones públicas cultivaba relaciones con defensores dispuestos a decirle a los medios por qué estaban a favor del proyecto.

El alcalde de Windsor, Connecticut, Don Trinks, recuerda cómo Amazon alivió las ansiedades en su ciudad antes de abrir un almacén allí en el 2016. Cuando se supo la noticia del proyecto, los residentes entraron en pánico por el tráfico de camiones. Amazon organizó reuniones en la ciudad y respondió a todas las preguntas. “La percepción pública era que una gran empresa como Amazon vendrá y arrasará nuestra pequeña ciudad, pero nada podría haber estado más lejos de la realidad”, dice Trinks, quien ha sido alcalde durante casi 20 años y posee un pequeño restaurante. “Su relacionamiento fue muy impresionante. Tomaron las preguntas difíciles y saltaron justo en frente de todo”.

Bezos decidió que el proceso para HQ2 se manejaría de manera diferente. No fue solo la experiencia de Musk en Nevada lo que lo obsesionó con obtener más subsidios del gobierno. También había visto a Boeing Co. ganar US$ 8,700 millones del estado de Washington en el 2013, solo para reducir su fuerza de trabajo en los próximos años. Mientras tanto, Amazon no estaba recibiendo dinero del estado a pesar de contratar a miles de personas y se estaba enredando con el Ayuntamiento de Seattle, que culpaba a la compañía por hacer que la ciudad fuera demasiado cara. Además de buscar la generosidad del gobierno para HQ2, Bezos también le dijo a su equipo que buscara US$ 1,000 millones para otros proyectos de Amazon, según alguien familiarizado con la situación. El equipo de desarrollo económico no logró cumplir sus objetivos financieros en cada uno de los años anteriores, según la persona. (El Wall Street Journal informó por primera vez el objetivo de US$ 1,000 millones). Una portavoz de Amazon negó que la compañía tenga objetivos de incentivos gubernamentales.

La noción de una segunda sede surgió de la constatación de que, a lo largo de los años, Amazon había abierto oficinas satélite en todo el país con pocos criterios, según una persona cercana al proceso. Los altos ejecutivos de Bezos decidieron que sería mejor elegir un lugar que pudiera absorber las necesidades de personal para la próxima década. Amazon había estado explorando ciudades en silencio y ya había identificado 25 que podrían acomodar a unos 20,000 empleados, según las personas. La compañía podría haber reducido esa lista y negociado con finalistas selectos. En cambio, Bezos presionó. Musk había atraído a cinco estados a una guerra de ofertas; Bezos abriría su concurso a todo América del Norte, incluso si poner una segunda sede en Canadá o Columbus, Ohio, fuera poco probable.

Un equipo que incluía al jefe de bienes raíces John Schoettler elaboró una solicitud de propuestas, destacando elementos imprescindibles como un aeropuerto con vuelos directos a Seattle y buenas universidades. La palabra “incentivo” se usó 21 veces. Algunos miembros del equipo se encogieron de miedo. Sabían que los funcionarios ofrecerían exenciones de impuestos independientemente. Exigirlas dejaba a Amazon expuesta a acusaciones de avaricia corporativa.

Pero los detractores fueron silenciados rápidamente y enviados a trabajar en otros proyectos. Los miembros restantes del equipo creían que las consecuencias serían de corta duración y eclipsadas por el gran tamaño de la inversión de Amazon.

Dirigido por el director de política pública, Brian Huseman, y la de desarrollo económico, Holly Sullivan, el equipo HQ2 se apoderó de una pequeña oficina en Washington y se retiró detrás de un muro de secretismo. Las ventanas estaban oscurecidas, y Huseman advirtió a los que no pertenecían al equipo que cualquier persona que entrara a la sala sería castigada, según una de las personas. La información se controló estrictamente para evitar fugas.

Una tarde de enero del 2018, los miembros del equipo recibieron un correo electrónico ordenándoles que se reportaran a la oficina temprano a la mañana siguiente. Era hora de recortar la lista de más de 200 contendientes. Huseman le recordó al equipo que cualquier persona que filtrara información a los medios sería identificada y despedida. Cada uno recibió un montón de ciudades para llamar e instrucciones para decepcionar a los funcionarios con suavidad, diciéndoles que habían presentado una propuesta atractiva. Al igual que los solicitantes de empleo, los funcionarios desinflados agradecieron a Amazon por considerarlos, según alguien que hizo las llamadas.

Los 20 finalistas coincidían en gran medida con la lista existente de 25 ubicaciones potenciales, según personas familiarizadas con el asunto. Ciudades más pequeñas como Indianápolis y Columbus, a pesar de que pocos miembros del equipo las tomaban en serio, ayudaban a Amazon a enviar un mensaje de que todas las ciudades tenían una oportunidad, según una de las personas involucradas en el proyecto. Mantener el frenesí competitivo tuvo prioridad sobre reducir aún más la lista, lo que habría permitido a Amazon centrarse en las relaciones.

A pesar de los esfuerzos de Amazon para mantener la operación contenida internamente, las consecuencias se extendieron a otros departamentos. Funcionarios municipales y estatales se quejaron en privado ante sus contactos en Amazon de que el ejercicio fue un tremendo desperdicio de recursos públicos, según una persona que recibió las quejas. Los alcaldes y los gobernadores dijeron que tenían otras empresas genuinamente interesadas en sus ciudades y estados y lamentaron que Amazon estuviera atando a todo el continente, según la persona.

En septiembre del 2018, los ejecutivos decidieron dividir la nueva sede entre Nueva York y Virginia. Antes de hacerlo público, Amazon en silencio llegó a acuerdos inmobiliarios y gubernamentales en ambas ubicaciones, consciente de que los precios inmobiliarios locales podrían aumentar si los medios se enteraran. La priorización del secreto sobre la construcción de alianzas resultó fatal en Nueva York. Cuando finalmente se filtró la noticia, el teléfono del concejal Jimmy Van Bramer sonó. Van Bramer apoyaba los esfuerzos para atraer a Amazon, pero rápidamente se convirtió en un oponente, una vez se dio cuenta de que Amazon, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio lo habían excluido a él y a otros funcionarios locales del proceso. Su ira aumentó al enterarse de que no había planes para buscar la aprobación del consejo municipal.

“Estaba enojado porque se había decidido algo tan importante y nadie se había molestado en decirle a los funcionarios electos locales ni a nadie que tuviera un gran interés en esto”, dice Van Bramer. “Nos habían excluido del proceso”.

Se enfureció aún más al enterarse de los subsidios que Amazon recibiría, incluida una subvención de US$ 500 millones para ayudar a pagar la nueva sede. Esa semana, Van Bramer viajó a Puerto Rico, donde se encontró con el senador del estado de Nueva York Michael Gianaris en el lobby del Hotel El San Juan. Con una cerveza Medalla, se desahogaron y acordaron luchar contra el proyecto. La pareja recibió ayuda del sindicato Retail, Wholesale y Department Store, que durante mucho tiempo consideró que el negocio de compras en línea de Amazon era una amenaza para sus miembros. Alimentando la tensión había un nuevo almacén de Amazon en Staten Island donde algunos trabajadores querían organizarse.

Los representantes de Amazon buscaron reuniones con funcionarios municipales y estatales, pero Gianaris se negó y Van Bramer se reunió con ellos solo una vez, según un ejecutivo de Amazon familiarizado con el proceso. Esta persona dice que Amazon no involucró al Consejo de la Ciudad porque obtener la aprobación hubiera llevado años y porque otros proyectos importantes como la remodelación de Hudson Yards habían pasado por el estado. Además, esta persona dice que los representantes de Amazon recibieron una cálida bienvenida durante una visita al sitio.

El alcance de la hostilidad no se reveló hasta que Huseman compareció ante el consejo de la ciudad en diciembre de 2018, donde fue abucheado e interrumpido. Huseman recurrió a cifras de empleo y signos de dólar, pero no fue suficiente para humanizar el proyecto. El punto de ruptura final llegó cuando dijo que la compañía no se mantendría neutral si los empleados trataran de organizar sindicatos. Parecía ajeno al clima político en Nueva York, donde los hijos de los conserjes y los trabajadores sindicales son elegidos para dirigir la ciudad.

El principio del fin llegó cuando se recomendó a Gianaris para un puesto en la Junta de Control de Autoridades Públicas del estado, que tenía el poder de influir en el acuerdo. Gianaris nunca fue confirmado para el escaño, pero su nominación fue un cambio de juego. Gianaris dice que solicitó el nombramiento porque “el proyecto de Amazon estaba en mi distrito, y vi esto como la única herramienta disponible para tener una aportación real sobre lo que estaba a punto de caer”.Hubo algunas reuniones de última hora para intentar cerrar la brecha e incluso algunos rumores de que Amazon había capitulado y acordado permanecer neutral en las campañas sindicales de empleados. Amazon guardó las noticias de ruptura para el Día de San Valentín, diciendo que “varios políticos estatales y locales han dejado en claro que se oponen a nuestra presencia y no trabajarán con nosotros para construir el tipo de relaciones que se requieren para seguir adelante con el proyecto”.Mirando hacia atrás, algunos empleados de Amazon dicen que no deberían haber asumido ciegamente que Amazon sería bienvenida en todas partes, pero aún así ven signos de éxito en los 25,000 empleos que vendrán en Virginia y 5,000 en Nashville, Tennessee. Otros involucrados en el proceso dicen que los ejecutivos se ataron las manos al priorizar el secreto sobre la construcción de relaciones. “Negociar incentivos es fácil”, dice alguien. “Lo difícil es ganar corazones y mentes, y Amazon no hizo nada para ganar corazones y mentes”.

Aún así, Bezos puede consolarse con un aspecto de la saga HQ2. Gracias a los US$ 762 millones en incentivos de Virginia, según el grupo de vigilancia Good Jobs First, Amazon está a solo US$ 100 millones de los US$ 2,400 millones que Tesla ha acumulado en ayuda financiera.