En el primer semestre del año, las industrias empezaban a experimentar una paulatina recuperación. La tendencia se vio reflejada en la inversión de bienes de capital como maquinarias para negocios; así, las compras que estuvieron paralizadas por la pandemia, se retomaron, recordó Jorge Lira de las Casas, presidente del Gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sin embargo, el elevado costo del acero impactó en el precio de las maquinarias. A ello se sumó la escasez de contenedores y el alza de los fletes, lo que generó que el precio final se incrementará hasta en 30%, señaló el representante gremial.

Refirió que uno de los sectores que continúa adquiriendo equipos, pese al alza indicado, es minería, mientras que otras industrias no pueden hacerlo.

Para los importadores de equipos industriales, la minería genera sus principales ingresos. Así, producto del aumento del valor de los commodities, su desempeño fue fundamental para el dinamismo de las ventas de maquinarias y repuestos, dijo.

“Fue un buen periodo (para el gremio), incluso si se compara con el 2019. En varios casos hasta se superaron las cifras”, anotó.

Comentó que el alza del dólar no es un factor que afecta el precio de los equipos, pues se compran y venden en esta moneda.

Preocupación

Pero si bien la situación empezaba a mejorar, la incertidumbre (política) empieza a poner freno en las compras. Y es que en el negocio de las maquinarias el proceso de compra y venta es largo, sostiene Lira.

Las inversiones que están realizando las empresas ahora son del presupuesto aprobado en el último trimestre del 2020 e inicios del 2021. “Proyectamos que para el próximo año el gasto en equipos puede reducirse en 30%”, indicó.

Asimismo, recalcó que las empresas peruanas son las primeras en frenar sus inversiones en bienes de capital, ya que son las más preocupadas en la coyuntura nacional. Pese a ello, espera que no haya pausa en la tendencia de compra por parte de la minería.

Refirió que una empresa minera puede invertir en un pequeño equipo alrededor de US$ 3,000. En el caso de los camiones para la industria hasta US$ 3 millones y en una ampliación de planta entre US$ 10 millones y US$ 50 millones.

Los Datos

Cambios. Anualmente la lista de precios de maquinarias aumentaba solo en 2% o 2.5%.

Desempeño. Además de minería, otros rubros que mostraban una recuperación (reflejada en las importaciones de maquinarias) eran agroindustria, textil, cemento, alimentos y generación eléctrica.