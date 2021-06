Si bien la coyuntura impulsó a los bodegueros de Lima y Callao a utilizar plataformas digitales para abastecerse, el camino todavía es largo, comenta Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

Y es que aún el 40% realiza la compra de productos a través de visitas presenciales y un 19% por llamadas telefónicas (ver gráfico).

El Centro de Investigación Bodeguera (CIB) presentó los resultados del segundo trimestre del 2021 sobre la actividad económica del canal tradicional.

Los datos revelaron que las zonas más familiarizadas con la digitalización son Lima Centro y Callao. Mientras que Lima Sur registra los niveles más bajos.

“Hemos identificado que la mayoría de los bodegueros no tienen smartphones, sino aparatos móviles con teclado tradicional y ahí no entra un aplicativo. Entonces, el reto no solamente está vinculado al desarrollo de uno porque eso se puede lograr”, sostuvo Choy.

Resistencia

El representante refiere que los vendedores que son mayores de edad tienen miedo al uso de tecnología, pero la asociación está trabajando en romper esa barrera.

La data resalta que el canal digital más usado por los bodegueros es WhatsApp. “Sin duda es el que mejor resultados tuvo. Actualmente los socios hacen sus campañas por este medio, incluso les dimos charlas sobre cómo usarlo de manera eficiente”, dijo Choy.

Crecimiento

En los últimos años el crecimiento en el número de bodegas en Lima y Callao ha sido sostenido, con una tasa cercana al 9% anual. Incluso en la pandemia la cifra se mantuvo, y se proyecta que continuará a ese ritmo en los próximos cuatro años, esperándose llegar a más de 316,000 bodegas en el 2025.

El informe también detalló que la zona que concentra la mayor cantidad de bodegueros es Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa), seguida de Lima Este (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita).

Lugar de abastecimiento

La mayoría de los bodegueros opta por comprar su mercadería a los distribuidores (64%). Le siguen los mercados mayoristas, supermercados, y directo de fábrica (ver gráfico).

“Hemos tenido muchas opiniones en relación a la atención de los proveedores con los bodegueros y notamos que se necesitan aún mejoras”, sostuvo Choy.

Precios de productos se elevan por alza del dólar

La inestabilidad experimentada por la coyuntura política impactó directamente en el alza del dólar y por tanto en los precios de algunos productos, explica Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

Esto se hace más evidente hoy en el costo del arroz, leche, detergentes, manteca, golosinas, fideos, atún, cereales, alimentos para animales, ketchup, mayonesa, harinas, aceites y pasta dental. El aumento es de entre 10% y 15%, estimó el representante gremial.

“Es probable que en 10 días esto se refleje aún más”, anotó.

En ese sentido, se percibe que los clientes buscan alternativas más económicas y los bodegueros se esfuerzan por conseguir los mejores precios.

“No conviene abastecerse de fábricas, es mejor apostar por las mypes (pequeños productores)”, sostuvo Choy.

Para los escenarios poselectorales siempre tienen planes de contingencia, pero ahora no saben qué ocurrirá. Este fenómeno ya fue experimentado antes por los bodegueros por lo que se encuentran precavidos, dijo.